L'anticipazione "Giudizio Universale", l'ultimo libro di Gianluigi Nuzzi sui guai finanziari della Chiesa

all'interno del palazzo apostolico, i cardinali sono impegnati da mesi in un'operazione di salvataggio che sembra impossibile. Un piano segreto di emergenza da realizzare assolutamente entro cinque anni, prima che sia troppo tardi. La Chiesa è prossima al default finanziario. Mancano i soldi per pagare i dipendenti, sono sospese le ristrutturazioni dei palazzi, è minacciata la sopravvivenza delle parrocchie in Italia e nel mondo. Il libro è da stamattina nelle librerie, è un viaggio esclusivo nelle stanze più inviolabili dei sacri palazzi, grazie a documenti riservati che arrivano fino all'estate del 2019. Chi gestisce i depositi milionari intestati a cardinali e laici ormai defunti? Perché molte fondazioni benefiche registrano passivi clamorosi e nessuna rendicontazione? Che fine fanno i lasciti dei fedeli? Perché allo Ior, già prima della rinuncia di Benedetto XVI, tanti clienti fuggono chiudendo i conti? Voragini nei bilanci, crollo delle offerte, lotte di potere, che sfuggono a ogni controllo e alimentano interessi opachi. Come con altri libri di Nuzzi, anche questo farà discutere l’opinione pubblica.è autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale.Nel 2009 il suo primo libro, Vaticano Spa, rivela, grazie alle carte segrete di monsignor Renato Dardozzi, gli scandali finanziari e politici dalla fine dell’epoca di Marcinkus agli anni Novanta del secolo scorso. Nel 2012 Sua Santità rende pubbliche le carte riservate del papa, stravolgendo gli equilibri di potere nei sacri palazzi e facendo scoppiare una crisi che contribuirà alle dimissioni di Benedetto XVI nel 2013. Nel 2015 Via Crucis racconta i primi anni del pontificato di Francesco e l’inizio di una rivoluzione per una Chiesa finalmente trasparente e rivolta agli ultimi. Per questo libro, per aver rivelato documenti top secret, Nuzzi sarà processato in Vaticano e poi prosciolto. Nel 2017 Peccato originale racconta, sempre grazie a documenti interni alla Santa sede, la fitta trama di scandali che ha segnato la Chiesa da papa Luciani al pontificato di Francesco, con scoop come le rivelazioni di abusi all’interno del Preseminario San Pio X, do, €ve vivono i chierichetti del papa, oppure la trattativa segreta tra Santa sede e magistratura sul caso Emanuela Orlandi. Dal 2013 conduce su Rete 4 Quarto grado, trasmissione incentrata sui grandi casi di cronaca che appassionano e dividono l’opinione pubblica.In esclusiva, per gentile concessione, pubblichiamo l’introduzione e il primo capitolo del libroQuesto libroSe il pontificato di Francesco fallirà non sarà a causa degliattacchi strumentali dei cattolici più conservatori e nemmenoper la crisi delle vocazioni o per la riduzione del numerodei fedeli. Sarà per il crac finanziario che si prospetta semprepiù vicino. Il deficit del Vaticano è ormai «strutturale», comedenunciano riservatamente i consiglieri di Bergoglio. È comeun parassita vorace e insaziabile, sempre all’attacco di unaricchezza accumulata nei secoli grazie alle pie offerte dei fedeli.Un virus che sembra davvero imbattibile, refrattario atutte le cure che gli uomini di Francesco hanno approntatoper evitare lo sconquasso dei conti dei dicasteri che oltre ilcolonnato del Bernini amministrano la Chiesa nel mondo,indicando l’indirizzo teologico a un miliardo e 299 milionidi cattolici.Gli effetti della malattia sono devastanti e già ora s’inizianoa cogliere. Un Vaticano privo di risorse impedisce a Francescodi finanziare l’aiuto ai poveri, agli immigrati, ai bisognosi. IlVerbo, lasciato privo di una concreta azione persuasiva, s’indeboliscefuori e dentro le mura. Con le casse vuote s’ipotecala missione evangelica della Chiesa nel mondo e la vita stessadel piccolo Stato è messa a repentaglio.Più il futuro si tinge di nero, più Bergoglio si trova a gestiresituazioni eccezionali, a confrontarsi con i peggiori numeridi sempre dell’economia vaticana, a compiere scelte chedifficilmente conciliano le necessità economiche con i dogmidella dottrina, della Chiesa sociale e della finanza etica. A finemaggio del 2019 sul tavolo del papa sono arrivati i dati dibilancio, lo stato di salute dell’Apsa, il dicastero più importantedel Vaticano, considerato il polmone finanziario delpiccolo Stato, essendo di fatto la sua cassa centrale. Nel dossierdi poche pagine si legge testualmente che «per la prima voltanella storia» l’esercizio del 2018 si chiude in negativo. Nonera mai accaduto. Mai il risultato operativo era sceso del 27per cento, mai quello finanziario aveva registrato un -67 percento, né quello di gestione un -56 per cento, precipitatoaddirittura al -115 per cento prima degli interventi massicciper ripianare le perdite.Le cause sono sotto gli occhi di tutti. Basta volerle vedere. Èsufficiente studiare la gestione del patrimonio immobiliaredella stessa Apsa: ben ottocento proprietà sono tuttora sfitte,non garantiscono perciò alcun reddito, mentre dei 3200 benidati in locazione, il 15 per cento è concesso a canone nullo,ovvero dato in affitto a zero euro di pigione, e almeno la metàdei contratti prevede canoni agevolati. Saldi per tutti dunque,a spese dello Stato, alla faccia di chi aveva versato generoseofferte o lasciato la casa in eredità credendo nella missionedella Chiesa. E soprattutto alla faccia di quanti avevanocreduto alla promessa che le sacche dei privilegi sarebberostate finalmente colpite e la situazione del tesoro immobiliarenormalizzata, come riportato dai media nel 2015, dopo i racconti del mio precedente libro, Via Crucis.La situazione non solo non è migliorata, è persino peggiorata: i cardinali vivonotutti nelle loro dimore da quattrocento o cinquecento metriquadrati mentre papa Francesco si isola nella residenza diSanta Marta, lasciando l’appartamento pontificio disabitatoe preferendo mangiare al refettorio della struttura dove puòtenere nascosta fino all’ultimo la composizione del suo pasto.La questione della sicurezza, infatti, è un altro serio problemadello Stato. Basterà leggere in Appendice il dossier riservatoche illustra le misure predisposte per garantire la sicurezza deidue papi e dello Stato Città del Vaticano.Ma torniamo all’Apsa, perché la banca centrale è in crisinon solo a causa della catastrofica gestione immobiliare, maanche per i cospicui prestiti elargiti e gli investimenti. Sequesti ultimi nel 2018 sono scesi di 100 milioni, le linee dicredito destano invece forti dubbi. È il caso, ad esempio, delprestito da 50 milioni di euro che l’Apsa ha erogato nel 2014alla Congregazione dei figli dell’Immacolata concezione perrisanare il dissesto dell’ospedale Idi di Roma, soldi che nonrientreranno mai sui conti della banca centrale. O della sostanziosapartecipazione nel colosso farmaceutico Roche: è statadismessa, ma i 22,5 milioni incassati nel 2016 e gli altri 15,9nel 2017 hanno sortito solo un modesto effetto positivo. Apoco a poco il Vaticano vede svuotarsi la cassetta delle offertee lievitare le spese e i costi di gestione della pachidermicamacchina dello Stato.Mai si era verificato prima che, nella ricerca disperata dirisorse, la Santa sede decidesse di iniziare a vendere l’argenteriadello Stato, ovvero a dismettere il proprio patrimonioimmobiliare, valutando la possibilità di collocare sul mercatonientemeno che l’immensa proprietà di 424 ettari nel territoriodi Santa Maria di Galeria, alla periferia nord-ovest diRoma, un’area grande quasi dieci volte l’intero Stato. Francesco è di fronte a un bivio: cedere la proprietà, alleggerendo il passivo del Vaticano, o restare in possesso dell’area per evitare speculazioni edilizie, estranee alla sua linea di governo. Inuna riunione riservata con alcuni cardinali, il 12 febbraio2018, il papa ha mostrato fermezza: «Sono contrario all’utilizzospeculativo del territorio finalizzato alla mera massimizzazionedei profitti». Così i porporati a lui più vicini hannovalutato proposte alternative (da un centro di produzionefotovoltaica a un’area per i più bisognosi), ma finora non lehanno ancora rese operative.La questione dell’immagine è fondamentale per Francesco.Questo pontificato, infatti, come e più dei precedenti, riconoscealla risonanza mediatica di ogni scelta un’assoluta centralità.Lo dimostra la costituzione di una commissione incaricatadi valutare tutte le ricadute possibili di ogni iniziativa,a cominciare da quelle reputazionali. O l’inasprimento delleleggi per perseguire chi diffonde notizie riservate su quantoaccade oltretevere.Così, se la crisi profonda inquieta e fa intravedere il defaultalle porte, imponendo scelte radicali e immediate, questeultime vengono via via sfumate e rinviate per timore di ripercussioninegative sull’immagine della Santa sede e per possibilicontrasti con i principi della Chiesa sociale.Un esempio lampante: la forza lavoro in Vaticano è sovradimensionatae minata da una «cattiva gestione dei beni nonlegata a corruzione ma a incompetenza», come si legge in unarelazione del febbraio 2018 stilata dal consiglio per l’Economia.Il numero delle ore di straordinario cresce vertiginosamente(solo quelle del Governatorato sono state ben 500,413 nel2016). Ma nessuno mai si sognerebbe di licenziare un dipendenteincapace o di mettere alla porta chi ruba. Viceversavengono allontanate le persone chiamate ad aiutare il papa afare pulizia, come il revisore generale Libero Milone, oppure i collaboratori più vicini al santo padre, come monsignor DarioViganò, delegittimato in seguito ad accuse che grazie a questolibro andranno attentamente riconsiderate.Del resto sarebbe troppo facile prendersela con i lavoratoridel piccolo Stato, visto che da sempre dentro le mura vaticaneprevale la tendenza a non avere una gestione managerialedel personale, con la conseguenza che mancano impiegatiqualificati e quelli che ci sono non dispongono dei mezzi edell’aggiornamento formativo adeguato. «Rimane elevato ilnumero di operazioni manuali, con corrispondente elevataesposizione al rischio di errori in assenza di adeguati controlli» si legge in un documento sui bilanci aggregati 2016 distribuitoil 4 luglio 2017 ai cardinali più vicini a Francesco nellescelte economiche.Questo libro è il diario della lotta di papa Francesco per fermarela corsa verso il fallimento finanziario del Vaticano, unasituazione che già aveva allarmato Benedetto XVI, perfettamenteconsapevole di come fosse necessario un cambio dipasso per evitare il crac. Cambio che tuttavia con Bergoglionon è ancora avvenuto, o per lo meno non si è realizzato allavelocità che tutti speravano.Le pagine che seguono sono una ricostruzione drammatica,resa possibile grazie a oltre tremila documenti raccolti dal2013 a oggi, tutti riservati e finora mai divulgati. Fanno emergerela verità sui soldi sottratti, la mala gestione, le ruberie dicardinali e alti prelati, le lotte di potere lontane dal Vangelo,le ombre di tre banche dalla contabilità misteriosa. Tuttoquesto crediamo vada reso noto con lo stesso spirito di servizioche ha sempre animato le nostre inchieste, a partire dal 2009, con Vaticano S.p.A., per proseguire nel 2012 con Sua Santità e le carte della scrivania di Benedetto XVI, e poi ancora nel 2015 con Via Crucis, che fotografava i disastri scopertida Francesco dietro il colonnato del Bernini, fino al libro cheprecede quello che ora state per leggere, Peccato originale, cheindividuava la radice dei mali nelle storie più torbide delVaticano, svelando come, ancora oggi, in quel piccolo Statoil denaro è per taluni più importante delle anime.In realtà la curia romana, al di là delle buone intenzioni deipapi del secolo scorso e di questo inizio di millennio, unariforma vera non l’ha mai attuata. Ogni tentativo è statoanestetizzato, bloccato, sabotato. Questo libro aiuta a farsiun’idea precisa degli intrecci d’interessi, denaro e potere cheanimano taluni cardinali e monsignori, svelando per la primavolta la fitta rete di conti correnti, operazioni finanziarie especulazioni che attanaglia il Vaticano.Un mondo sommerso governa i sacri palazzi e accendeguerre di potere, indifferente al crac che si prospetta all’orizzonte,sordo ai richiami del papa che del piccolo Stato, oltrea essere il leader religioso, è anche il monarca assoluto. Ilsilenzio che fino a oggi ha contrassegnato il rischio di fallimentodella Santa sede è finalmente rotto. Ciò che qui vienesvelato provocherà una profonda inquietudine, non solo trai cattolici. Eppure fotografa una realtà che potrà essere affrontatasolo se non resterà nascosta, ma diventerà patrimonio ditutti.La riunione riservata per evitare il baratroPrimavera 2018, una brezza leggera indugia sul colonnatodel Bernini. La giornata è appena iniziata. I fedeli comincianoad affluire in piazza San Pietro. Arrivano come semprecomposti, gli occhi gonfi di stupore per l’imponente bellezzadel luogo. Poco importa l’effettiva efficacia delle misure disicurezza contro possibili attentati di matrice islamica: unaquestione delicata, che crea allarmi nella Santa sede, ma nessunone parla. Tra i pellegrini si muovono alcuni cardinali.Hanno appena varcato Porta Sant’Anna. È martedì 15 maggio,sono passate da poco le otto e mezzo, i porporati devonopartecipare alla riunione riservata del consiglio per l’Economia,il comitato ristretto che aiuta il papa nella gestione finanziariadella Chiesa.Provengono da ogni angolo del mondo. Juan Luis CiprianiThorne dal Perù, Daniel DiNardo, presidente della conferenzadei vescovi, dagli Stati Uniti, Wilfrid Fox Napier dal Sudafrica,Norberto Rivera Carrera dal Messico. Persino la Cinacomunista ha un suo rappresentante, John Tong Hon, amministratoreapostolico della diocesi di Hong Kong. Con loro,una nutrita pattuglia di europei: dall’italiano Agostino Vallinial francese Jean-Pierre Ricard, insieme al coordinatore del consiglio, il tedesco Reinhard Marx, a capo della diocesi diMonaco che fu un tempo di Ratzinger.A eccezione di Vallini – curiale doc, elevato cardinale daBenedetto XVI, pupillo dell’ex segretario di Stato TarcisioBertone –, sono tutti fedelissimi di Bergoglio, scelti uno a unoper sostenerlo nella missione di risollevare le finanze del Vaticanorispondendo alle più dure resistenze che all’internodella curia ostacolano la strada verso la trasparenza. Ma sembraun obiettivo impossibile da conquistare.Gli alti prelati raggiungono Sala Bologna, dominata dalgrande tavolo a ferro di cavallo in legno massello. Tutt’intorno,oltre venti poltrone intarsiate con la comoda seduta invelluto per i vertici di maggior rilievo. Abbiamo avuto accessoai documenti più recenti relativi alla situazione economicadel Vaticano. Grazie a fonti presenti a questa e altre riunioniriservate ci è stato possibile ricostruire le tensioni e gli scontritra gli uomini chiave della finanza d’oltretevere.Scricchiola il parquet chiodato a scacchiera mentre i cardinalientrano e prendono posto. Siamo nel cuore pulsantedella Santa sede, alla terza loggia del palazzo apostolico, l’edificiopiù nobile dello Stato, oltre mille stanze riservate a chiguida la Chiesa: Sala Bologna è posta, quasi simbolicamente,a metà corridoio, tra l’appartamento pontificio, ora disabitato,e gli uffici della segreteria di Stato.I porporati indugiano nei saluti. Tra abbracci e strette dimano s’intrattengono in brevi conciliaboli. Nel frattempo lesegretarie distribuiscono i dossier sui temi da affrontare. Giàsolo sfogliandoli, si capisce che quella non sarà una riunionecome le precedenti.Cala il silenzio, tutti gli sguardi convergono sull’ospite cheha appena varcato la porta. Si tratta di Pietro Parolin, segretariodi Stato, che ha lasciato la sua residenza al primo pianoper unirsi ai fratelli. Il volto tirato del primo collaboratore diBergoglio esprime più che mai la delicatezza del momento econferma la gravità dei documenti appena consegnati. Soprattutto,mostra quanto questa riunione sia fondamentale.Sono le nove quando, con un breve cenno, il cardinaleMarx chiede a tutti di raccogliersi nella tradizionale preghiera,un’orazione che mai forse è stata più necessaria. Il lavoroche li attende è tutt’altro che semplice e va condotto conparticolare equilibrio. Ne è ben consapevole il coordinatore,divenuto astro nascente dell’economia vaticana dopo lo scandaloche ha travolto l’australiano George Pell, il porporatoche nel 2014 Francesco ha nominato prefetto della segreteriaper l’Economia. Era lui l’uomo che doveva rappresentare ilcambiamento nella gestione del denaro, ma è rimasto colpitodalle accuse di pedofilia, finendo addirittura in manette, nelfebbraio del 2019.Intorno al tavolo siedono in diciassette, quasi tutti uomini,come sempre accade in questi incontri al vertice della Chiesa,dove alle donne sembra bandito l’accesso. Con qualche raraeccezione. Stavolta in Sala Bologna, oltre ai nove porporati,tra gli otto laici si muovono tre signore. Anche loro lì, nellesegrete stanze dell’impenetrabile finanza di questo piccoloStato che gestisce le offerte del miliardo e trecento milioni difedeli sparsi nel mondo. Certo, figure non sempre con ruolifondamentali, come la silente Elisa Fantini e la discreta PaolaMonaco, indaffarate al banco della segreteria, a fianco dellapoltrona riservata al pontefice.Vale la pena invece soffermarsi sulla terza signora, che siedeapparentemente in disparte, quasi in penombra. È una donnaminuta ma determinata. Si chiama Claudia Ciocca, capodell’ufficio vigilanza e controllo della segreteria per l’Economia.È diventata in pochi anni la laica più influente nei sacri palazzi,ma è ancora sconosciuta al grande pubblico. Occhi azzurri,capelli castano chiari che scendono appena sotto le orecchieincorniciando un volto asciutto e affilato. Il suo è un modoleggero, quasi invisibile, di porsi tra i grandi della Chiesa.Oltre a solide esperienze finanziarie, Claudia Ciocca porta indote la naturale capacità di interpretare appieno il senso delpotere tipico del Vaticano di oggi, soprattutto del pontificatodi Bergoglio. Ovvero, una spiccata disposizione all’ascolto,rare e misurate parole, senso della misericordia e dell’indulgenzaper attuare senza indugio le scelte volute dal papa.Sul tavolo i dossier più riservati, che fotografano lo statodi salute della Chiesa, o meglio del suo centro nevralgico: ilVaticano. Mai visti dati più sconfortanti e previsioni tantodisastrose. Crollo delle entrate, voragini nemmeno quantificabilinel Fondo pensioni e nell’assistenza sanitaria, lievitazioneincontrollata dei costi del personale, incapacità di valorizzaregli asset, a iniziare dall’immenso patrimonio immobiliare cherimane ostaggio di logiche clientelari, assenza di strategia edispersione negli investimenti in titoli e azioni, con frequentiperdite di milioni di euro.La cura Bergoglio ai conti della Santa sede, avviata giàall’indomani dell’insediamento del pontefice, con un’ondad’urto mai vista, non ha sortito l’effetto sperato. Nel libro ViaCrucis (2015) ne abbiamo tratteggiato l’inizio, con documentiinediti e riservati che delineavano la situazione finanziariadel Vaticano fino all’inverno del 2013-2014. Allora si potevaancora fare qualcosa. Oggi siamo in grado di mostrare dati chedocumentano in maniera spiazzante il fallimento di Francesco,vittima di un boicottaggio sistematico. I report sono innegabili.Il fronte curiale è riuscito ad arginare il cambiamento difendendocosì i propri privilegi, gli abusi, gli interessi opachidelle cordate che allignano nei sacri palazzi. La linea delgesuita venuto dalla periferia del mondo è stata sabotata, isuoi uomini messi in difficoltà, bersagliati da manovre e congiure.Ogni azione è stata resa inefficace. La rivoluzione èstata anestetizzata. Quel che più conta è che la vittima principaledi questa guerra non è Bergoglio o il suo pontificato,ma un simbolo ancor più preminente e fondamentale. Lavittima è infatti la Chiesa stessa, la sua struttura, il suo cuorepulsante che oltre il colonnato del Bernini anima e coordinail cattolicesimo nel mondo. La sua vita è davvero in pericolo.Ormai non c’è più tempo, il precipizio è vicino.Solo cinque anni al cracLa tensione dei laici presenti in Sala Bologna è altissima.Aspettano immobili, sembrano trattenere il respiro. Gli unicimovimenti che si possono cogliere nella stanza sono quellidegli occhi degli anziani cardinali che leggono i dossier riservati,e delle loro mani rugose dalla pelle increspata che sfoglianolentamente le carte. La verità è tutta in quei report,che convergono sulla stessa conclusione, ben riassunta inquesto appunto spillato a un dossier:Il consiglio per l’Economia rinnova la sua preoccupazione per ildeficit che affligge la Santa sede e ritiene che s’informi il santopadre di quanto segue: il deficit è ricorrente e strutturale, ha raggiuntolivelli preoccupanti, a rischio di condurre al default in mancanzadi interventi urgenti.Siamo vicini al default della Santa sede. Testuale: default. Icardinali sollevano gli occhiali, scorrono i documenti, forseprovano a immaginare una via di fuga per evitare lo tsunamifinanziario che si prospetta. È uno scenario apocalittico, chespaventa per due ordini di motivi. Il primo, devastante: ildefault mette a repentaglio strutturalmente il Vaticano, chenon avrà più le risorse per andare avanti. Con l’effetto domino, questa situazione andrebbe a riflettersi in modo imprevedibilesulla Chiesa nel mondo. Con il Vaticano in defaultnon saranno garantite le spese e nemmeno gli stipendi di chilavora nei dicasteri e nelle congregazioni. La macchina dellaChiesa, così, è destinata inevitabilmente a bloccarsi e a cascata,mancando il governo centrale di questa teocrazia, diventaincerto il futuro di ogni diocesi, di ogni ordine ecclesiastico,fino ad arrivare alla singola parrocchia.Una domanda comincia ad aleggiare in sala e porta al secondomotivo di preoccupazione. Un interrogativo quasi sussurrato:«E adesso, chi avverte il santo padre?». Non è una questionesolo formale ma di responsabilità. Chi deve prendersiil fardello di condividere con lui quanto sta accadendo? È unimpegno gravoso, che evoca un fantasma ancora ben presentenella memoria di tutti. Ognuno di loro ricorda infatti ildrammatico precedente di sei anni prima, quando a BenedettoXVI vennero sottoposti i dati economici, con il pontificatoormai in agonia. Lo stesso pessimismo già serpeggiavatra i revisori internazionali della Prefettura degli affari economicidella Santa sede, una sorta di Corte dei conti al tempoincaricata dei controlli. Una dopo l’altra si susseguirono riunionisempre più negative e incalzanti sul futuro dello Stato.Fino al 19 dicembre 2012, quando il collegio dei revisoridella Prefettura prese coraggio – all’epoca era quasi impensabileper dei laici rivolgersi al papa in tono perentorio – e misenero su bianco le criticità all’orizzonte.1 Pochi mesi dopo JosephRatzinger si dimise.Oggi la situazione finanziaria da sottoporre a Francescorisulta aggravata e compromessa in maniera forse irreparabile.Bisogna aggiornarlo sul disastro alle porte. Come reagiràquando saprà che l’emorragia non si arresta? Che la malagestione continua? Quali scelte farà quando comprenderà chequanto ha realizzato finora è probabilmente stato vano? Giànei primi mesi del pontificato, il 27 giugno 2013, con unalettera durissima contro la curia, i revisori avevano denunciatoal santo padre i buchi in bilancio e soprattutto i costi ormaifuori controllo. Ma l’opera del nuovo pontefice non sembraaver invertito la tendenza. Così torna ad aleggiare tra i porporatiuna parola ormai diventata tabù, quelle otto lettere chenessuno vuole nemmeno pronunciare: «rinuncia». Solo l’ipotesidi un abbandono di Francesco agita i presenti come unospettro sinistro che si riaffaccia dal passato. Un incubo tropporecente per essere rivissuto.Claudia Ciocca avverte la tensione. Abbassa lo sguardo, tornaa rifugiarsi nel mondo a lei più familiare, quello dei numeri,ma solo per un attimo. Pochi istanti dopo la dirigente dellasegreteria per l’Economia mette da parte ogni tentennamento.Con coraggio si volta verso il coordinatore. Non c’è sfida nel suoinvito, forse scoramento. Sembra un’implorazione: «Dovrebbefarlo lei, eminenza». Reinhard Marx rimane in silenzio. Ilcardinale tedesco ben conosce l’attenzione spasmodica cheil santo padre dedica alle questioni finanziarie: al termine diogni riunione Francesco gli chiede sempre di raggiungerlo allaresidenza di Santa Marta per fargli un resoconto dettagliato.Ma stavolta è diverso. Il pensiero di Marx va probabilmentea quanto è accaduto nell’ultimo mese, tra riunioni riservatesempre più tese e un appuntamento con Bergoglio, che risaleal giorno prima. Il 14 maggio, infatti, accompagnato dal fidosegretario, il monsignore inglese Brian Ferme, Marx è statoricevuto in udienza proprio dal pontefice.Francesco gli aveva chiesto aggiornamenti sulle questionipiù spinose: dai costi del personale lievitati a dismisura al buconero del fondo pensionistico. «Quali sono i pericoli?» avevadomandato il santo padre. «Che non possiamo più assicurarela pensione a chi lavora con noi» era stata la risposta. Silenzio.Il fondo previdenziale si è eroso. «È e rimane importantegarantire la pensione a tutti i dipendenti» aveva replicato confermezza il papa. «E i conti, il deficit?» «Stiamo lavorando sudiverse proposte...» Ancora silenzio. Forse il porporato tedescoavrebbe voluto aggiungere: «Ma non sappiamo se ci sarà tempo». Del resto, nella vita del Vaticano, quanto tempo serveper intervenire con efficacia, varando contromisure strutturali,di sistema, per arginare l’annunciato tracollo? Il papa siera detto pronto a incontrare di persona i cardinali per sostenerliin quel difficile momento. Marx e Ferme lo avevanoringraziato e si erano congedati. Adesso doveva tornare daBergoglio.Marx osserva i cardinali uno a uno. Incontra lo sguardo diParolin, raffinato porporato della scuola diplomatica. I due sistudiano per qualche secondo, poi il tedesco, come per spostarel’attenzione, dà la parola al suo vice, il maltese JosephZahra, assoldato sin dal 2013 nel team economico di Bergoglio.Chiede a lui di illustrare nei dettagli la situazione, senzasconti. Se i dossier consegnati lasciavano poco spazio allafantasia, l’intervento di Zahra toglie ogni residuo margine disperanza.Il maltese è un tecnico, predilige un linguaggio scarno diaggettivi. Descrive una situazione che peggiora giorno dopogiorno. Si aggrava la «sostenibilità delle finanze della Santasede – afferma –, soprattutto in considerazione del significativodeficit registrato nel bilancio consuntivo, associato a unariduzione delle entrate».I nodi irrisolti sono tre: «Risorse umane, Fondo pensioni eFondo assistenza sanitaria (Fas) rappresentano le realtà cheincidono maggiormente sul deficit» (2). Bisogna reagire. Primaperò è necessario individuare qualcuno che abbia la competenzaper indicare le contromisure drastiche da mettere subitoin cantiere. Non si può sbagliare. Quanto tempo resta?Zahra indica per la prima volta una data ultima, precisa, sulcalendario: «Bisogna elaborare un piano di sviluppo economicoper un periodo di cinque-sette anni». Ecco, dunque: lefinanze della Chiesa possono reggere solo fino al 2023. Dopodichéla situazione sembra irreversibile, potrebbe verificarsi ilprimo default nella storia moderna del Vaticano.Qualche cardinale sorride. C’è chi confida nello Spiritosanto e chi con cieco ottimismo pensa che in fondo ci siaancora tempo, che quella data sia lontana. In realtà, cinqueanni per riformare le finanze di uno Stato sono un battito diciglia. Pochi tra i prelati presenti hanno le competenze economichee finanziarie per comprendere che di fronte allagravità strutturale della situazione, alla difficoltà di varareriforme concrete, il 2023 non è affatto lontano, anzi, è propriodietro l’angolo. Tra l’altro, l’arco di tempo circoscritto è assairelativo, destinato a ridursi ulteriormente. «Tale compito– sottolinea ancora Zahra – richiederà tempi di preparazionenon inferiori ai diciotto mesi e sarà necessario ottenere l’approvazionedel santo padre.» Bisogna dunque creare un grupposcelto di menti raffinate e competenti per evitare il baratro,un gruppo del quale solo oggi si conosce l’esistenza perchénessuno sapeva della situazione drammatica dei conti dellaChiesa.Un blocco di potere parassitarioZahra immagina un’unità di crisi composta «dai rappresentantidei principali enti finanziari della Santa sede e del Vaticano». Sono chiamati in causa gli esperti dei sei più importantiuffici: la segreteria di Stato, quella per l’Economia,l’Apsa (Amministrazione del patrimonio della sede apostolica,ovvero la banca centrale del Vaticano che riscuote gli affitti,gestisce la contabilità di molti enti e compie gli investimentimobiliari), il Governatorato (il dicastero che segue gliappalti, le forniture e le entrate che arrivano dai Musei vaticanie dai negozi del piccolo Stato), Propaganda Fide (il dicasteroche si occupa di evangelizzazione e cooperazione missionaria),infine lo Ior, la banca interna. Una task force chepossa godere della più ampia autonomia per intraprendere lastrada giusta senza tentennamenti.Appena Zahra termina di parlare, tutti gli sguardi si spostano.La risposta del segretario di Stato Parolin, la più altaautorità presente al consesso, farà capire se la richiesta delmaltese è azzardata o se invece merita attenzione. Parolin èdiretto e scarno. «Stiamo andando incontro – afferma senzaalcuna inflessione nella voce – a difficoltà dovute al crescentedisavanzo...» Dunque, bisogna subito correre ai ripari. Nontutti i cardinali sono d’accordo: c’è chi vede in questo nuovogruppo di lavoro un doppione del consiglio per l’Economia,chi esprime perplessità sui possibili membri, che devonoessere fini conoscitori dell’effettiva situazione della Santa sede.Marx e Zahra annuiscono comprensivi. Cercano di smussarele critiche.IPer vincere ogni resistenza, Marx ha convocato in riunioneanche alcuni alti dirigenti della curia che possono svelare ilreale stato di salute dei conti. Primo nodo da affrontare: ilFondo pensioni. Entrano in Sala Bologna Nino Savelli e StefanoDi Pinto, rispettivamente presidente e direttore dell’enteprevidenziale. Tocca a loro indicare i punti della riformache intendono mettere in atto, una vera e propria cura dacavallo ideata per evitare il tracollo, tra l’altro già annunciatonel 2013, con 700 milioni di buco(3). Dal verbale della riunione:«In considerazione della penuria delle risorse e della longevitàdella popolazione, si suggerisce di sensibilizzare i dipendenticirca la possibilità di stipulare polizze assicurative aintegrazione delle loro pensioni». Anche perché «è fondamentale,secondo i principi di giustizia sociale, che a tutti i dipendenti,soprattutto se appartengono ai livelli più bassi, siagarantita la pensione».Nel frattempo, in attesa fuori dalla sala c’è lo svizzero RenéBrülhart, classe 1972, presidente dell’Aif (Autorità di informazionefinanziaria), l’organismo di contrasto al riciclaggiodella Santa sede (4). A lui Marx ha affidato la relazione su unaquestione delicatissima: prevenire e gestire i pericoli più graviper lo Stato. Brülhart fa il suo ingresso nella sala e il suo interventoè incisivo: «Molte categorie di rischio sono facilmentericonducibili a un’unica tipologia, il rischio reputazionale perla Santa sede». Il danno più insidioso, secondo lo svizzero, èla perdita di credibilità della Chiesa, afflitta da troppi scandalieconomici e finanziari. Il dirigente non nasconde lo scoramento.«A cinque anni dall’inizio della riforma – sottolinea –la gestione del rischio non è stata ancora propriamenteconsiderata secondo precise procedure e linee guida.» Suggeriscela strada da percorrere. Bisogna individuare i pericolirilevanti e compiere attività di prevenzione introducendonorme ad hoc, come un codice degli appalti. Il tempo dellechiacchiere deve lasciare spazio a cambiamenti concreti: «Cisono state molte discussioni su questo argomento, ora è necessariostabilire specifiche procedure a livello pratico. Bisognacreare un sistema unificato per gli acquisti e i contratti che siavalido per ogni ufficio: dalla Santa sede al Governatorato».I cardinali rumoreggiano. Mai mettere fretta ai porporati,recita un vecchio adagio dei sacri palazzi. Eppure il conto allarovescia è iniziato. A Claudia Ciocca viene affidata la stesuradi una proposta dettagliata da presentare in due mesi. A luglioci sarà un nuovo incontro. Ma sentendo le relazioni e leggendoi dossier riservati, in Sala Bologna sono tutti ben consapevoliche per evitare il default servono bilanci floridi e un’amministrazioneonesta. Subito.L’amarezza pervade la stanza. I temi affrontati e le esortazionisono gli stessi di quando Francesco iniziò a far controllarei conti. Sono passati anni inutilmente. Ci si perde ancorain generiche sollecitazioni ad «aumentare le entrate attraversoiniziative legate alla cultura e al turismo», quando la stradamaestra per ridurre il crescente deficit rimane sempre la stessa,mai percorsa fino in fondo: incidere sulle risorse umane esulle montagne russe delle spese. «Occorre stabilire perentoriamenteuna percentuale di riduzione annuale dei costi legatialle risorse umane. Quanto risparmiato potrebbe essereversato al Fondo pensioni» si legge nel verbale dell’incontro.In chi parla c’è la consapevolezza che tutto il personale nonsia così indispensabile, che sui bilanci gravino ampie sacchedi inefficienza.Nella riunione a porte chiuse i cardinali bergogliani simostrano allergici a un vecchio andazzo dei sacri palazzi: ilsistema clientelare nelle assunzioni, che ha anteposto spessola conoscenza personale alla competenza. Si è creata quindiuna struttura dove non solo le scarse qualifiche ma anchel’inefficienza rallentano l’operatività. Da qui una proposta chesolleverà mille critiche, dare le pagelle ai dipendenti per capirechi lavora e chi ozia. «Bisognerebbe inserire – prosegueinfatti il verbale – strumenti di valutazione all’interno di undicastero per determinare il livello di performance dei singoliindividui, al fine di verificare l’effettiva utilità.» Ma gliimpiegati curiali come reagirebbero? E la Chiesa sociale, indulgentecon chi è in difficoltà, dove andrà a finire? Ecco che lacrisi profonda dei bilanci rischia persino di riflettersi sugliindirizzi sociali del pontificato.In un diabolico ed estenuante gioco di specchi, Francescoha dedicato i primi cinque anni di pontificato a mappare ipozzi neri delle contabilità nascoste della curia romana. Dauna parte bilanci esangui, dall’altra fondi occulti, tesori celatiai papi e spesso sottratti alla loro opera di evangelizzazione. Daun lato il default fissato al 2023, dall’altro i milioni sui contiprivati dei cardinali, le sacche di privilegi dell’establishment.Adesso è la resa dei conti: un blocco di potere parassitario haconsumato le offerte dei fedeli, pregiudicando la fiducia stessadel mondo cattolico nel Vaticano. Come vedremo, tutto ciò èavvenuto tramite un polmone finanziario costituito oltreteveredallo Ior e da altre due banche sconosciute al grande pubblico.Agiscono nell’ombra con una ragnatela di conti, sottoconti,posizioni aperte e chiuse in ogni angolo del mondo, gestiteda chi vede prima il denaro – lo sterco del demonio – e dopo,molto dopo, il Vangelo. Il papa finalmente ha avviato la bonificaper recuperare un rapporto strappato da tempo. Ma è proprioil tempo che gioca a suo sfavore.La task force anticrisi nella morsa curialeTerminata la riunione, nei sacri palazzi s’inizia a sussurrare diquesto comitato anticrisi che tutti ormai indicano come «il Gruppo», una sorta d’élite di menti scelte per salvare la Chiesa dal precipizio. Ci s’interroga su quali misure andrà a varare, ma soprattutto su quali altri scontri provocherà, visto che,finora, ogni intervento di Francesco per togliere le incrostazionidel passato è stato ostacolato.La partita è assai frequente nelle cronache curiali di questopontificato: da una parte si attiva la cordata di cardinali emonsignori vicini a Francesco – che cercano di rendere operativoil Gruppo –, dall’altra le frange più ostili studiano lecontromosse per disarticolare il progetto o, quantomeno,rallentarlo. In effetti, sebbene la nascita del comitato sia giàstata varata dal consiglio per l’Economia, la task force rimaneper mesi solo sulla carta, ancora lontana dal vedere la luce.Per stringere i tempi viene coinvolto Bergoglio. Il papariceve i coordinatori, si fa di nuovo tratteggiare la situazione,conviene con loro che la creazione di un’unità di crisi sial’unica strada percorribile. Francesco precisa i poteri da affidareal Gruppo: sebbene non avrà capacità decisionale mad’indirizzo, formulerà «raccomandazioni» molto precise a entie dicasteri, che dovranno poi raccoglierle e declinarle nelleattività quotidiane. Tocca dunque ai burocrati del Vaticanodare concretezza ai suoi poteri. Dalla riunione di maggio inSala Bologna, però, passano altri quattro mesi prima che ilnuovo gruppo veda la luce. Bisognerà attendere l’autunno,non già per apprezzarne le prime mosse, ma addirittura perassistere alla sua costituzione.Intanto, sulla scrivania di Reinhard Marx e di ClaudiaCiocca arrivano report con qualche timida notizia positiva.Se, ad esempio, si confronta quanto messo a budget conquanto realmente speso nel bilancio del 2017, si scopre chei tagli a spese superflue o troppo onerose hanno permesso dirisparmiare ben 50 milioni di euro. Una cifra incredibile, chedenuncia implicitamente – nel caso ce ne fosse ancora bisogno – il lassismo con cui veniva gestita in passato l’ordinaria amministrazione. Certo, sono segnali incoraggianti, che danno ragione a chi persevera sulla via della trasparenza imposta dalpapa, ma il quadro d’insieme rimane a tinte fosche.Sempre in quei giorni, alla sezione vigilanza della segreteriaper l’Economia, Claudia Ciocca approfondisce anche il dossierche raffronta il bilancio consolidato del 2017 con quello del2016. Ebbene, la variazione in negativo non è di per sé significativa(30 milioni di euro) ma il documento contabile presentanumerosi segnali preoccupanti: calano i bonifici dellediocesi a favore della Santa sede (il cosiddetto canone 1271),si riducono i ricavi delle attività commerciali e, infine, risultain flessione l’Obolo di san Pietro, cioè l’ammontare delleofferte al santo padre per le opere di bene. Sarà quest’ultimo,come vedremo, uno dei maggiori crucci per Francesco.Tra Ciocca e il vicecoordinatore Zahra, ma anche tra i membrilaici del consiglio per l’Economia – il professor FrancescoVermiglio, il tedesco esperto di finanza Jochen Messemer e l’exministro di Singapore George Yeo –, (5) sembra diffondersi lasensazione che dopo cinque anni di pontificato si viva ancoranelle sabbie mobili di una contabilità parziale e incerta, chenasconde zone d’ombra e interessi impropri.Il 17 luglio i cardinali del consiglio per l’Economia tornanoa riunirsi. È proprio Zahra, già indicato come capo in pectoredella nuova unità anticrisi, a manifestare nervosismo. «Vorreisottolineare l’urgenza di costituire il gruppo nel più brevetempo possibile. Deve essere formato da esperti caratterizzati...– indugia un attimo per cercare la parola più efficace, quellacapace di accendere l’attenzione tra i porporati – da una certagravitas, cioè che siano in grado di formulare raccomandazioniche vengano prese seriamente in considerazione.» L’allusionedel manager maltese alle tante nomine sbagliate eforiere di scandali degli ultimi anni non è nemmeno troppo velata.La più ingombrante è certamente quella di George Pell,all’epoca già indagato con l’accusa di aver coperto abusi sessualiin Australia. Pell ha passato più tempo a difendersi neiprocessi che non a sanare il malfunzionamento della curia. Eil suo non è un caso isolato.È dall’inizio del pontificato che Bergoglio ha talvolta sceltoprofili controversi di professionisti che sono andati poi alloscontro frontale con la curia, rimanendo sconfitti e dovendoarretrare. È il caso, ad esempio, di un’altra pedina fondamentale,quella del revisore generale, il dirigente chiamato acontrollare e autenticare i bilanci del piccolo Stato, introdottoentro le mura leonine proprio per volere del pontefice gesuita (6).Dal giugno del 2017 è Alessandro Cassinis Righini a ricoprireil ruolo ad interim, dopo le clamorose dimissioni di LiberoMilone, un professionista dall’indiscussa reputazione. Miloneha lasciato l’incarico intimidito da una minaccia d’arresto – cheben presto è risultata pretestuosa – per fatti che poi sono statiarchiviati. La curia ha cercato per mesi un sostituto, ma senzafortuna. Il posto è tuttora vacante. Evidentemente nessunovuole occupare quell’ingombrante poltrona. (7)Per evitare gli errori del passato, Zahra misura le parole. «Èurgente formare il gruppo» dice. Non dobbiamo sbagliarenessun membro, sembra far capire con uno sguardo che abbracciatutti gli interlocutori presenti. Bisogna individuare i profiligiusti dei consiglieri. «Già a settembre – conclude il vicecoordinatoredel consiglio – proporrò i primi nomi, per poteriniziare a lavorare in autunno.»Appena Zahra termina il discorso, Claudia Ciocca fa il suoingresso in Sala Bologna. Vestita di scuro, impassibile, attendeun’indicazione per cominciare l’intervento. I due si scambianoun cenno di saluto. È da giorni che Ciocca lima la suarelazione. Fino alla sera prima ha rivisto gli appunti, stilaticon rigore e fermezza, ma anche stando attenta a non urtare la suscettibilità degli influenti cardinali, evitando di creare pretesti per essere attaccata.Quello che dirà – lo sanno ancora in pochissimi – darà fastidio.La dirigente dovrà evidenziare i problemi che sta riscontrandoper la preparazione del bilancio. Un’impresa impossibilese si considera che fino a nemmeno dieci anni prima granparte della contabilità dei dicasteri era addirittura segreta.La battaglia della fedelissima di BergoglioClaudia Ciocca si alza, sistema il microfono, lo accende e cominciaa parlare. Nel suo mirino finiscono i conti del Fas, cherischiano di gettare un’ombra sull’intero bilancio: «Mancanole informazioni fondamentali per determinare in modo esattoe corretto il deficit». Le partite contabili sono talmente lacunosee ingarbugliate da rendere impossibile indicare il buco.Da qui il dilemma: «Senza questi numeri – prosegue – sarebbecontroproducente inserire un dato incerto in bilancio».Zahra annuisce e incoraggia la collega. È un problema checonosce da tempo, almeno dal 2013, pochi mesi dopo il conclave,quando il nuovo papa lo volle come mente strategicadi Cosea, la commissione creata per incidere sulla strutturaeconomico-amministrativa della Santa sede. Per determinareil valore delle passività del Fas bisognerebbe conoscere i datistorici, che invece mancano. Il calcolo compiuto si basa su«informazioni storiche molto limitate» precisa laconica Ciocca (8).La speranza è quella di ricevere qualche dato certificato entroil novembre del 2018, per poterlo inserire nel budget 2019.Per presentare un bilancio credibile, l’unica possibilità sembraessere quella di prendere in considerazione i soli dicastericon le carte in regola, cioè quelli i cui conti sono certificabili,facendoli rientrare in un gruppo denominato Segmento I.Soltanto così sarà possibile predisporre un documento ufficialeche rappresenti la realtà delle finanze vaticane. È una mossaindispensabile per poter dialogare ed essere riconosciuti nellacomunità finanziaria internazionale, tra Londra e New York,ormai sempre più attenta e rigida rispetto ai protocolli. Main questo modo quello che verrebbe documentato sarebbesolo un pezzo della realtà: si sceglie così di lasciare fuori enti edicasteri che hanno conti incompleti o incerti. Lì la curia puòcontinuare indisturbata a difendere privilegi che nemmeno ilsanto padre conosce.In Sala Bologna cala il gelo. Gli ambienti più riottosi alcambiamento cominciano a temere questa signora troppoindipendente, troppo rigorosa. Claudia Ciocca diventa «un’osservataspeciale», con l’implicito obiettivo di scoprirne debolezze,vizi e fragilità, e coagulare così elementi per una sottilecampagna di delegittimazione, che racconteremo.È il turno del revisore generale ad interim Cassinis. Peraggiornare i consiglieri sulle gravi difficoltà che incontra nelverificare i conti della segreteria di Stato ha bisogno di unclima più disteso. Prova a rasserenare gli animi, ridimensionandol’analisi della Ciocca: «Non sono d’accordo con laposizione della segreteria per l’Economia secondo cui la mancanzadi alcuni elementi precluderebbe l’inserimento di talepassività in bilancio»(9). La mossa sembra quasi studiata a tavolino:alleggerire la valutazione drammatica dell’interventoprecedente per poter introdurre un nuovo problema, i bilancidella segreteria di Stato. Al vertice dell’ente non c’è più ilpotente cardinale Bertone ma Parolin, che siede proprio tra iporporati e i laici presenti in Sala Bologna. Cassinis fa unabreve introduzione, ricorda che durante l’audit svolto sulbilancio del 2017 bisognava passare al setaccio i conti dei tredicasteri che con le loro entrate rappresentano il 90 per centodell’attivo: l’Apsa, Propaganda Fide e, appunto, la segreteriadi Stato. Il professionista allarga appena le braccia, abbassa lavoce di qualche tono e denuncia di non aver potuto compiereappieno il proprio lavoro perché «è stata riscontrata unasignificativa limitazione allo svolgimento delle procedure direvisione sul pacchetto di reporting della segreteria di Stato,nonostante i vari e continuativi solleciti»(10). In pratica, la strutturaostacola le verifiche del revisore.Si ripropone il problema di sempre: senza controlli comesi possono inserire i dati nel bilancio della Santa sede che vacertificato? Insomma, sembra il classico caso del cane che simorde la coda: gli enti non sono ancora trasparenti nel registrarele entrate e le uscite, al punto che chi deve controllare le loroattività per decretarne la legittimità, cioè il revisore generale,non ottiene i dati necessari per svolgere il proprio lavoro.Nelle settimane precedenti, Cassinis si era rivolto direttamenteal papa. Francesco, ancora una volta, non si era tiratoindietro, assicurando che sarebbe intervenuto, che avrebbeparlato con il segretario di Stato. Gli erano bastati pochiminuti di colloquio per ottenere da Parolin l’assicurazione dellapiù ampia collaborazione. Il segretario di Stato aveva chiestospiegazioni ai monsignori responsabili della poco conosciutama potentissima sezione amministrativa, che gestisce i contidell’ufficio, ricevendo risposte tranquillizzanti, ma vere solo inparte. Poi la situazione si è via via irrigidita, i mormorii sonodiventati ancora più frequenti, il disappunto è cresciuto e lospirito di collaborazione ne ha risentito. Il rischio è quellodi creare una frattura insanabile tra due fronti: da un lato lasegreteria di Stato, il cuore della curia, dall’altro il revisore,figura istituita da Bergoglio per svolgere il lavoro di verificasui conti.Cinque anni sono passati ma tutto sembra rimasto fermoal dicembre del 2013, quando proprio Ciocca, all’epoca promettenteconsulente di Kpmg Spagna, e Zahra pativano l’ostracismo e la melina curiale della sezione amministrativa della segreteria di Stato senza nemmeno conoscere quanto fossepotente quell’ufficio, come racconteremo più avanti. Il revisorenon indica soluzioni, del resto non è questo il suo compito.Si siede. Riceve i ringraziamenti di rito del cardinaleMarx e viene rapidamente congedato. Il consiglio dovrà oraprendere una posizione sui tentennamenti della segreteria diStato, per sollecitare l’ufficio di Parolin affinché renda fluidal’attività ispettiva.Diversi cardinali osservano il segretario di Stato per comprenderela sua reazione. Lui rimane impassibile, lo sguardoconcentrato sul professor Vermiglio, il prossimo a parlare.Vermiglio ha un ruolo centrale. Come responsabile dell’auditcommittee, l’organo preposto a valutare l’adeguatezza dei controlliinterni, ha lui l’ultima parola su molti temi. «Il problemadella segreteria di Stato – incalza – è certo una questione seria,ma a mio dire più sul piano organizzativo che di bilancio...»Prima era stato Cassinis a fare il «pompiere» sugli allarmi dellaCiocca, ora è Vermiglio che bacchetta il revisore. «È chiaro– prosegue –, il consiglio dovrebbe accordarsi sulla formulazionedi una risoluzione che solleciti la segreteria di Stato acooperare più efficacemente con il revisore... ma l’impattodei dati mancanti della segreteria di Stato sul bilancio non ècosì rilevante come sembrerebbe dalla relazione del revisoregenerale...» Una sconfessione vera e propria: «Nonostante irilievi, il revisore ha dato un parere positivo e l’audit committeeritiene che il bilancio si possa approvare» (11). Ma è davvero così?Si può benedire un bilancio se mancano alcuni dati e altri nonsono aggiornati? L’effetto devastante di queste scelte lo si vedràsolo in novembre, quando il revisore generale porterà alla lucela limitatezza del suo operato.Intanto in Sala Bologna Parolin reagisce. Non ci sta a subirein silenzio gli attacchi contro il suo ufficio. «Tutti i miei piùstretti collaboratori mi hanno più volte assicurato – affermainflessibile – di aver trasmesso le necessarie informazioni suinostri bilanci alla segreteria per l’Economia. Certo, possogarantire senza problemi che per il futuro ci sarà maggiorecollaborazione con il revisore.» Allora cosa è accaduto? Chimente? La verità sta sempre alla fine e si trova riassunta in trelaconiche righe del verbale di quel vertice di luglio del 2018:«Le informazioni sono state rese disponibili dalla segreteria diStato a quella dell’Economia, ma ciò che realmente è avvenutoè che il revisore generale non ha avuto la possibilità direvisionare i conti» (12).In altre parole, la figura voluta da Francescoper le verifiche, il revisore appunto, è stata neutralizzatae resa inefficace, prima attraverso le dimissioni di Milone, poianestetizzando la capacità operativa del suo ufficio. A questopunto lo scontro si fa sempre più aperto. Il prossimo bersagliosarà il papa.(1) Dal verbale della riunione dei revisori della Prefettura del 19 dicembre2012 emerge che già allora la situazione era critica. In esso il revisoreMaurizio Prato «afferma di essere sempre più sfiduciato [...] perchéda cinque anni vede ripetersi sempre le stesse dinamiche. Il dott.Prato conserva una viva memoria dell’incontro tra il consiglio deicardinali e i revisori internazionali. Tra tutti gli interventi, egli ricordain modo particolare quello dei cardinali africani e asiatici che, a seguitodel commento dei revisori internazionali circa l’inefficiente gestionedell’attività finanziaria e le perdite conseguentemente sostenute,hanno manifestato grande disappunto, soprattutto in considerazionedi tutti gli sforzi volti a racimolare contributi per l’Obolo da gentepovera. È, a suo avviso, meritevole di riflessione il fatto che tutte lerisorse raccolte sia tramite l’Obolo che attraverso il canone 1271servano solo a sostenere la spesa per il mantenimento della strutturadel Vaticano».(2) Segreteria per l’Economia, verbale dell’incontro del 15 maggio 2018.(3)Per gli esperti non rimangono margini di manovra e servono misuredrastiche. Gli anni per raggiungere il massimo della pensione, ovverol’80 per cento dello stipendio, devono passare da quaranta a quarantadue.Bisogna introdurre un contributo straordinario delle diverseamministrazioni che vada a coprire il 20-25 per cento del gap attuariale;con incremento del tasso di contribuzione a carico del dipendente,che lievita in due anni fino al 40-45 per cento; e un’estensione dellabase su cui calcolare la rata della pensione da cinque a quindici anni,salvaguardando però i vecchi dipendenti.(4) L’Autorità di informazione finanziaria è stata istituita da Benedetto XVIil 30 dicembre 2010 con il motu proprio Prevenzione e contrasto delleattività illegali in campo finanziario e monetario. Si occupa di lotta,prevenzione e contrasto al riciclaggio, svolgendo funzioni di vigilanzasulle attività finanziarie. Dal novembre del 2014 presidente è lo svizzeroRené Brülhart, mentre consiglieri sono Maria Bianca Farina, il franceseMarc Odendall, l’americano Juan Carlos Zarate e da Singapore JosephYuvaraj Pillay.(5) Si tratta dei tre membri laici del consiglio per l’Economia, che siconoscono almeno dal 2013, quando Francesco li aveva chiamatia collaborare nel team di analisi della situazione economica. Yeo eMessemer, tra l’altro, furono scelti da Bergoglio anche come consiglieridella commissione d’inchiesta Cosea sulle finanze del Vaticano.Jochen Messemer è nato in Germania nel 1966. Fino al 2003 è statopartner di McKinsey & Company, seguendo soprattutto clienti nelsettore dell’assistenza sanitaria e dei servizi finanziari, per poi passarecome senior manager al colosso assicurativo Munich Re Group. Giàin quegli anni inizia a collaborare in materie economiche e finanziariecon diverse istituzioni ed enti della Chiesa tedesca, fino a esserenominato nel 2009 revisore internazionale della Prefettura della Santasede. Yeo è un uomo d’affari di Singapore ed ex politico, presidente edirettore esecutivo di Kerry Logistics Network, ed è stato cancellieredell’Università di Nalanda. Esponente del Partito popolare d’azione(Pap) dal 1988, ha ricoperto diversi incarichi di governo fino a quando,nel 2011, è stato sconfitto dal Partito dei lavoratori. Il terzo membro,Francesco Vermiglio, messinese, commercialista e revisore dal 1968,è stato docente ordinario di Economia aziendale presso la facoltà diEconomia dell’Università di Messina e dal 1991 al 2007 alla Luiss diRoma. Già componente del consiglio di amministrazione del BancoIl default della Chiesa 33di Sicilia e della maltese Bank of Valletta, dal 2014 siede nel consiglioper l’Economia della Santa sede. Il fratello Carlo, avvocato, ha fattoparte della giunta regionale siciliana di Rosario Crocetta come assessorealla Cultura in quota Alleanza Popolare, il partito guidato all’epoca daAngelino Alfano.(6) La figura del revisore generale è stata introdotta il 24 febbraio 2014da Bergoglio in forma di motu proprio con la lettera apostolica Fidelisdispensator et prudens. Il revisore generale sovrintende la revisionecontabile, analizzando i conti dei dicasteri e delle istituzioni dellaSanta sede. Dipende direttamente dal papa, avendo ampia autonomiae indipendenza, inoltre sottopone alla valutazione del consiglioper l’Eco nomia un programma annuale di revisione che individuagli ambiti gestionali più rischiosi nonché una relazione annuale delleproprie attività. Libero Milone è stato l’unico revisore, in carica dal 9maggio 2015 al 20 giugno 2017.(7)Troppi laici – da Angelo Caloia a Ettore Gotti Tedeschi fino appunto aMilone – sono usciti dai sacri palazzi con le ossa rotte. Si è forse creatoun clima che sconsiglia ai più di accettare incarichi in questa piccolamonarchia, dove struttura sociale, norme finanziarie e secondarietàdell’azione giudiziaria rischiano di determinare incidenti di carrieradeleteri per il curriculum.(8) La durezza dell’intervento di Claudia Ciocca emerge dal verbale dell’incontrodel 17 luglio 2018 del consiglio per l’Economia della Santa sede.(9) Per Cassinis «il calcolo attuariale delle passività coincide con quelloeffettuato precedentemente dalla segreteria per l’Economia», come sievince dal verbale del 17 luglio 2018. E quindi «tale passività andrebbeinserita nel bilancio consolidato».(10) Consiglio per l’Economia, verbale dell’incontro del 17 luglio 2018.(11) Ibidem.(12) Ibidem.