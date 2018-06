Ministero Salute Giulia Grillo: vaccini nel Contratto, agiremo con Governo

"I vaccini sono parte del Contratto. C'è una parte del contratto che ne parla, piccola, ma c'è. E su questo agiremo in sinergia con il resto del Governo. Quando lo faremo, vi comunicheremo modi e tempi". Così il neo ministro della Salute Giulia Grillo, insediatasi oggi al Ministero di Lungotevere Ripa, in merito alla possibile modifica del decreto che ha introdotto l'obbligo vaccinale."Sono tanti i dossier aperti di cui occuparci e che hanno anche una certa urgenza. Quindi ora mi trovo a prendere atto del contingente. Poi cercheremo di iniziare a lavorare, il prima possibile, rispetto al contratto 5Stelle-Lega, cercando di capire come realizzare le novità che vogliamo introdurre".Con Beatrice Lorenzin, ha sottolineato il neoministro, "c'è stato un vero e proprio passaggio di consegne che ho molto apprezzato. Mi ha presentato una serie di questioni, in particolare quelle che devono ancora essere completate". Tra queste,ha concluso, "i decreti attuativi che mancano sulla legge sulla responsabilità medica, le coperture per il nomenclatore tariffario e le nomine in scadenza". "Quello che più mi interessa - ha aggiunto - è trovare una sinergia con il Mef. Noi siamo intenzionati a invertire la rotta sui finanziamenti alla Salute". "Dobbiamo comprendere come concertare la parte nuova con tutto quello che c'è da completare".Nessuno stop alla nuova legge sui vaccini, ma evitare "l'esclusione sociale" dei bambini. È questa la formula studiata sul delicato capitolo della sanità. "Pur con l'obiettivo di tutelare la salute individuale e collettiva, garantendo le necessarie coperture vaccinali, va affrontata la tematica del giusto equilibrio tra il diritto all'istruzione e il diritto alla salute, tutelando i bambini in età prescolare e scolare che potrebbero essere a rischio di esclusione sociale", recita il testo.