Abruzzo Giulianova: investita e uccisa dall'auto guidata dalla figlia minorenne Secondo una prima ricostruzione, l'auto si è messa in movimento negli stessi istanti in cui la donna, 40 anni, ha tentato di dissuadere la figlia ad accendere il veicolo

L'incidente si è verificato all'interno di un parcheggio privato a poca distanza dal lungomare. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente in cui ha perso la vita una donna di 40 anni, pare che l'auto si sia messa in movimento negli stessi istanti in cui la mamma ha tentato di dissuadere la figlia ad accendere l'auto, cercando di togliere le chiavi dal quadro. Proprio in quel momento però, l'auto si è messa in moto e ha cominciato a muoversi a marcia indietro con la donna ancora abbracciata ad uno degli sportelli. Caduta a terra l'auto le è passata sopra, prima di terminare la corsa contro un muretto. Per la mamma non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo sul posto di operatori del 118 e dei carabinieri della Compagnia di Giulianova.

Disperata la quattordicenne è stata confortata dal padre nel frattempo arrivato sul luogo della tragedia. La minore secondo fonti investigative sarebbe stata già ascoltata da un magistrato della Procura della Repubblica dei Minori dell'Aquila. La salma della donna è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Teramo per essere sottoposta di prassi all'esame autoptico prima del nullaosta per i funerali.