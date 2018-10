ITALIA

2018/10/03 14:05

Il caso del ricercatore italiano torturato e ucciso nel 2016 Giulio Regeni, al Quirinale la lettera dei genitori al Presidente della Repubblica I genitori del ricercatore italiano ucciso in Egitto sono stati accompagnati dai partecipanti alla ciclostaffetta itinerante "A Roma per Giulio", iniziativa in bicicletta partita da Duino, in provincia di Trieste

