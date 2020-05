164 migranti trattenuti a bordo della nave della ong spagnola Giunta Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini. Italia viva non partecipa al voto L'accusa nei confronti dell'ex ministro dell'Interno è di sequestro di persona aggravato per il caso Open Arms. Salvini: "Voto stabilisce che il governo era d'accordo"

Con 13 sì a favore della relazione del presidente della giunta Maurizio Gasparri, 7 no e 3 senatori che non hanno partecipato al voto, la Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per l'ex ministro Matteo Salvini sul caso Open Arms.Salvini è accusato dal Tribunale di Palermo dei reati di sequestro di persona aggravato e rifiuto di atti di ufficio. Il voto è atteso in tarda mattinata.Italia viva non ha partecipato alla votazione sulla relazione con cui il presidente della Giunta per le immunità del Senato, Maurizio Gasparri, ha proposto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere."Iv ha deciso di non partecipare al voto sulla vicenda OpenArms: ci rimettiamo dunque all'aula. Non c'è stata a nostro parere un'istruttoria seria, così come avevamo richiesto sia in questo caso che nella precedente vicenda Gregoretti. La otivazione principale per cui Italia Viva decide di non partecipare al voto risiede però nel fatto che, dal complesso della documentazione prodotta, non sembrerebbe emergere l'esclusiva riferibilità all'ex ministro dell'Interno dei fatti contestati": così il capogruppo IV in Giunta per le autorizzazioni del Senato, Francesco Bonifazi.L'ex ministro dell'Interno è indagato dall'ufficio inquirente di Agrigento per aver impedito lo sbarco e aver trattenuto per alcuni giorni a bordo della nave della ong spagnola 164 migranti soccorsi in zona SAR libica nell'agosto 2019."I senatori hanno votato liberamente stabilendo che tutto il governo era d'accordo, anche quel pezzo di governo M5s, da Conte a Di Maio, che dice 'no, non sapevamo nulla, non eravamo d'accordo'. Ma come? Era nel programma comune di governo. La giunta ha stabilito che ho fatto il mio dovere da ministro. Io non ho cambiato idea rispetto all'anno scorso, altri sì". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook.IRA 26-MAG-20 12:10 NNNN