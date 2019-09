La cerimonia al Quirinale Giura il governo Conte bis. Oggi il primo consiglio dei ministri La squadra del governo giallo-rosso pronuncia la formula di rito davanti al presidente Mattarella. I ministri sono 21: 10 M5S, 9 Pd, un LeU, un tecnico. Lunedì la fiducia alla Camera e martedì al Senato. Gentiloni candidato a commissario europeo

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione". Questa la formula del giuramento pronunciato al Quirinale nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella, dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e uno dopo l'altro dai 21 ministri del suo governo giallo-rosso.E' dunque nato il governo Conte bis, che oggi si riunirà per la prima volta in Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. "Forti di un programma che guarda al futuro dedicheremo con questa squadra le nostri migliori energie, competenze, passione a rendere l'Italia migliore nell'interesse di tutti i cittadini da Nord a Sud", ha detto ieri al Quirinale Conte, dopo aver letto la lista dei ministri del nuovo esecutivo.Al termine della cerimonia e dopo il brindisi di rito al Quirinale, il nuovo esecutivo giallo-rosso si insedierà ufficialmente riunendosi per la prima volta a Palazzo Chigi in Consiglio dei ministri. Lunedì mattina dovrà presentarsi alla Camera per la fiducia e il giorno dopo, martedì, al Senato.Paolo Gentiloni è il candidato dell'Italia per il ruolo di commissario europeo. Lo si apprende da fonti Ue. Il nome dell'ex premier e ministro degli Esteri è stato comunicato a Bruxelles nella serata di ieri e sarà formalizzato nel Consiglio dei ministri di oggi. Quello di Gentiloni, aggiungono le stesse fonti, è l'unico nome indicato dall'Italia.Sono 21 i ministri del Conte bis, 13 con portafoglio e 8 senza: dieci ai Cinque stelle, nove al Pd, uno in quota Leu. Sette sono donne, un terzo del totale, e tra queste spicca l'unico tecnico, Luciana Lamorgese che occupa la poltrona del Viminale. Questa la fotografia del nuovo governo giallo-rosso secondo la lista presentata oggi al Colle e letta in diretta tv dal premier Giuseppe Conte. Nella 'stanza dei bottoni' a palazzo Chigi c'è in veste di sottosegretario alla presidenza del Consiglio l'esponente pentastellato. Tra i 21 ministri, 12 sono debuttanti: non hanno mai ricoperto incarichi di governo.Ecco l'elenco dei componenti del secondo governo presieduto da- Rapporti con il Parlamento;- Innovazione tecnologica e la digitalizzazione;- Pubblica amministrazione;- Affari regionali e le autonomie;- Sud;- Politiche giovanili e sport;- Pari opportunità e la famiglia;- Affari Europei;- Esteri;- Interno;- Giustizia;- Difesa;- Economia e Finanze;- Sviluppo economico;- Politiche agricole alimentari e forestali;- Ambiente;- Infrastrutture e trasporti;- Lavoro e politiche sociali;- Istruzione;- Beni culturali e turismo;- Salute.Il Governo Conte bis ha una leggera predominanza di ministri meridionali. Oltre al premier pugliese, sono nati nel sud 11 ministri su 21. I campani sono 4: Di Maio, Costa, Amendola e Spadafora. I siciliani 3: Bonafede, Provenzano, Catalfo. I pugliesi 2: Boccia e Bellanova. I lucani 2: Speranza e Lamorgese. I ministri del nord sono 8: i due lombardi Guerini e Bonetti, Franceschini e De Micheli dall'Emilia Romagna, Pisano e Dadone dal Piemonte, D'Incà dal Veneto, Patuanelli da Trieste. I ministri romani sono Gualtieri e Fioramonti. Restano a secco tre storiche regioni rosse: Toscana, Umbria e Marche. Senza ministri anche Liguria, Abruzzo, Calabria e Sardegna.