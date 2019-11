Vertice Italia-Germania Conte riceve Merkel: "Per i migranti occorre una gestione europea" Al centro dei colloqui la situazione in Libia - con la Germania che intende organizzare entro il mese prossimo una conferenza internazionale per la pacificazione del Paese - la questione collegata dei flussi migratori, temi europei, come quello del prossimo bilancio Ue, e rapporti bilaterali

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto a villa Doria Pamphili la cancelliera tedesca Angela Merkel."Il mio approccio critico ma comunque costruttivo con l'Europa è oggi più omogeneamente sostenuto dalle forze politiche che attualmente sostengono in Italia la maggioranza di Governo. Questa maggiore omogeneità mi agevola molto in Europa per dialogare con gli altri Stati e gli altri Governi". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dà questa chiave di lettura politica ad Angela Merkel per spiegare i mutati rapporti tra Ue e Italia con l'avvento del Governo Conte II."E' importante avere un continuo confronto con la Germania per dare ai cittadini risposte adeguate ai cittadini nel nostro continente: di solito ci troviamo, condividiamo modalità e obiettivi, qualche volta non siamo del tutto convinti delle stesse soluzioni ma siamo sempre aperti al confronto e manteniamo un ottimo livello di collaborazione", ha poi detto il premier incontrando la stampa a villa Pamphili con la cancelliera Merkel.Questo incontro, ha spiegato Conte, "il primo a Roma dall'inizio del mio mandato, è una buona occasione per soffermarci sulle numerose priorità internazionali, europee e bilaterali che ci accomunano. I rapporti sono plasmati dal contributo che i nostri paesi possono dare insieme al rilancio dell'Europa. Siamo in avvio della legislatura europea e questo rafforza l'impegno congiunto in direzione di soluzioni europee per risolvere le principali sfide: la gestione europea delle migrazioni, la crescita economica, stiamo attraversando una congiuntura niente affatto favorevole, rilanciare l'occupazione, lottare contro il cambiamento climatico, la sfida della Brexit e il tema dell'allargamento dell'Ue ai paesi dei Balcani occidentali". "A questi temi - ha detto Conte - Italia e Germania devono continuare a lavorare insieme, è importante per questo un continuo confronto"."Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze" nelsettore dell'acciaio, ha affermato Conte dopo aver parlato con la cancelliera tedesca Angela Merkel della questione ArcelorMittal ed ex Ilva.Italia e Germania spingono perché si possa arrivare ad un "rapido cessate il fuoco in Libia", ha poi detto Conte."Al centro dell'incontro ci sono importanti dossier, temi internazionali, a partire dalla Libia", ha spiegato Conte. "Stiamo lavorando attivamente perché il buon esito della conferenza di Berlino, che mira a promuovere un rapido cessate il fuoco e la ripresa del processo politico, possa disvelarsi appieno".Ha aggiunto Conte: "Siamo assolutamente convinti su un coeso e sincero impegno della comunità internazionale per lavorare a questo risultato. Dobbiamo assicurare un processo politico perché l'opzione militare non può garantire nessuna soluzione sostenibile". Per Conte "comune e prioritario obiettivo è la stabilizzazione del Paese". "Voglio ringraziare il governo tedesco perché in materia di migrazioni non ha mai fatto mancare il suo appoggio. Un paese in prima linea con un ruolo propositivo anche sull'accordo di Malta", ha detto Conte. "Italia e Germania - ha aggiunto Conte - sono i paesi che stanno lavorando più convintamente perché l'accordo Malta sia condiviso in maniera ampia"."Sono molto lieta che la nuova presidente della Commissione europea abbia già stabilito che si occuperà fortemente dell'immigrazione e della ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati. Trovo giusto che i rappresentanti francesi italiani e tedeschi a Malta abbiano compiuto un primo passo per invitare altri Paesi ad aggiungersi, almeno tra quelli volenterosi. E' un messaggio positivo ma resta ancora molto da fare per giungere a una giusta equazione dei compiti in Europa".Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, nella conferenza stampa congiunta a Roma con il presidente. "La cooperazione con la Guardia costiera libica è di grande importanza ma dobbiamo parlare con l'Alto commissario dei rifugiati e i responsabili delle Ong per fare in modo che in loco vengano garantiti i diritti che ora non lo sono", ha aggiunto la cancelliera."L'intero Governo federale è del parere che l'Unione bancaria deve essere portata avanti, per garantire la stabilità dell'euro questo è fondamentale'. Lo ha detto la cancelliera Merkel, rispondendo a una domanda sulla proposta del suo ministro delle Finanze, Olaf Scholz, che ha suggerito di superare lo stallo per il completamento dell'Unione bancaria facendo in modo che le banche europee siano dotate di un sistema comune di assicurazione sui depositi. Una proposta che non ha trovato d'accordo il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri."La garanzia sui depositi - ha sottolineato Merkel - è di grande significato per dimostrare la nostra forza come mercato interno. Sono assolutamente a favore di questo, sono anche per il perfezionamento dell'Unione bancaria. Il nostro ministro delle Finanze ha presentato una sua proposta molto schietta, chiara, netta, per dare un nuovo impulso al progetto. Concerteremo i particolari in seno al Governo federale' ma 'dobbiamo procedere. Certo, il rischio della valutazione dei titoli di Stato è sempre stato un argomento molto contestato però sono sicuro che troveremo una posizione tedesca comune. In ogni caso questa Unione bancaria - ha ribadito - deve fare progressi, deve andare avanti".