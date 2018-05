Il caso Giuseppe Conte e la specializzazione alla New York University. La portavoce al NYT: "Non ci risulta" "Una persona con questo nome non compare nei registri della New York University", dice Michelle Tsai, che però aggiunge. "Potrebbe aver frequentato corsi di uno o due giorni: per quelli non teniamo un registro dei partecipanti"

Il suo nome è stato indicato da Lega e M5S come quello del premier del governo del cambiamento. Ma prima ancora che il Presidente Sergio Mattarella decida se conferirgli l'incarico arrivano da oltre oceano notizie che rischiano di minarne il solido profilo di tecnico del diritto presentato dagli uomini del MoVimento 5 Stelle.



Il New York Times passa ai raggi X il curriculum vitae di Giuseppe Conte, in particolare il passaggio che gli attribuisce "studi e specializzazioni presso la New York University tra il 2008 e il 2012". Il giornalista del NYT Hason Horowitz interpella su questo la portavoce dell'ateneo della Grande Mela. "Una persona con questo nome non compare nei registri della New York University", dice Michelle Tsai, che però aggiunge. "Potrebbe aver frequentato corsi di uno o due giorni: per quelli non teniamo un registro dei partecipanti"





Giuseppe Conte, potentially Italy’s next leader, wrote that he “perfected and updated his studies” at NYU, which, when asked, said “A person by this name does not show up in any of our records as either a student or faculty member.” https://t.co/NnwTDVOUGV — Jason Horowitz (@jasondhorowitz) 21 maggio 2018





Il curriculum ufficiale

Il giurista che piace a M5s e Lega Giuseppe Conte, avvocato e professore ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, ha 54 anni. Era stato indicato dai 5 stelle per ricoprire l’incarico di ministro della 'Pubblica amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia'. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma (1988) con votazione 110/110 e lode. Tra il 1992 e il 1993 è stato borsista presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Ha proseguito gli studi a Yale, negli Stati Uniti, a Vienna, Parigi, Cambridge e New York.



Nel corso della sua carriera accademica ha insegnato diritto civile e commerciale presso l’Università di Roma Tre, la Lumsa di Roma, l’Università di Malta e quella di Sassari. Conte è condirettore della collana 'Maestri del diritto' per Laterza, è membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e ha presieduto la commissione speciale del Consiglio di Stato che ha destituito Francesco Bellomo, il consigliere di Stato finito nella bufera per i corsi per aspiranti magistrati in cui le borsiste venivano obbligate a indossare minigonne.