La Borsa recupera, lo spread si riduce Il Governo M5s-Lega giura nel pomeriggio, Conte incontra il presidente della Camera Fico Il giuramento del nuovo Esecutivo alle 16 al Quirinale. Stamane incontro di un'ora fra la terza carica dello Stato e il presidente del Consiglio incaricato

Dopo 88 giorni di trattative spesso convulse arriva la soluzione della crisi di governo. Giuseppe Conte ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo esecutivo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al capo dello Stato la lista dei ministri. Il giuramento del nuovo governo è fissato alle 16 al Quirinale. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i fautori dell'intesa che ha consentito la nascita dell'esecutivo M5s-Lega, saranno vicepremier. Paolo Savona - il nome che aveva fatto fallire il primo tentativo di Conte 4 giorni fa per l'opposizione di Mattarella alla sua designazione all'Economia - resta nel governo ma va alle Politiche europee. Oggi la situazione politica si specchia sui mercati: la Borsa italiana è in rialzo, mentre lo spread che nei giorni scorsi aveva superato quota 300, si riduce.



Conte incontra Roberto Fico

Il governo M5s-Lega durerà cinque anni? "Non ho la palla di vetro". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ha risposto ai giornalisti lasciando Montecitorio dopo l'incontro con Conte. Poco prima di entrare dal portone principale, Conte - arrivato in taxi - si è fermato alcuni minuti in piazza con dei manifestanti di un'azienda in crisi: "Di Maio è il nuovo ministro dello Sviluppo, abbiamo messo su una bella squadra, vi dovete fidare", ha spiegato il premier. I lavoratori gli hanno esposto il loro caso, spiegato che c'è un tavolo aperto al Mise e poi lo hanno sollecitato: "Presidente, lei ha detto che è avvocato di tutti gli italiani, noi ci crediamo, lei è un grande". Immediata la replica del premier: "Non sono un grande, lo devo dimostrare". Questa mattina, uscendo dalla sua abitazione, ai giornalisti che lo attendevano fuori ha confessato di "essere emozionato".







Conte: "Lavoreremo per migliorare la vita degli italiani"

"Lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi politici anticipati nel contratto di governo, lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità della vita di tutti gli italiani", dice il premier incaricato dopo aver annunciato i nomi dei ministri che compongono il suo esecutivo.







La squadra di governo di Conte

Un governo snello, con 18 ministri, di cui 5 donne e un sottosegretario. L'esecutivo comprende 7 membri dei cinque stelle, 6 della Lega e 6 tecnici. È la squadra del professor Conte, che sarà affiancato dai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, entrambi vicepremer. Eccola.



Presidente del Consiglio: Giuseppe Conte; - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti (Lega) - Ministro dell'Economia: Giovanni Tria (tecnico) - Ministro degli Esteri: Enzo Moavero Milanesi (tecnico) - Ministro degli Interni: è il leader leghista Matteo Salvini (vicepremier) - mentre il leader del M5s Luigi Di Maio, ricoprirà la carica di Ministro dello Sviluppo Economico e Lavoro (e vicepremier) - Ministro ai Rapporti con il Parlamento: Riccardo Fraccaro (M5s) - Ministro degli Affari Europei: Paolo Savona (tecnico) - Ministro della Difesa: Elisabetta Trenta (M5s) - Ministro della Giustizia: Alfonso Bonafede (M5s) - Ministro della Pubblica Amministrazione: Giulia Bongiorno (Lega) - Ministro della Salute: Giulia Grillo (M5s) - Ministro degli Affari Regionali: Erika Stefani (Lega) - Ministro del Sud: Barbara Lezzi (M5s)- Ministro dell'Ambiente: Sergio Costa (tecnico)- Ministro ai Disabili e alla Famiglia: Lorenzo Fontana (Lega)- Ministro dell'Agricoltura e del Turismo: Gian Marco Centinaio (Lega)- Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: Danilo Toninelli (M5s) - Ministro dell'Istruzione: Marco Bussetti (tecnico) - Ministro dei Beni Culturali: Alberto Bonisoli (tecnico).







L'annuncio dell'accordo M5s-lega e la rinuncia di Cottarelli

Poco prima Carlo Cottarelli, il premier incaricato da Mattarella 4 giorni fa di formare il governo, aveva rinunciato al mandato. L'annuncio è arrivato dopo una nota congiunta nella quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano informato di aver raggiunto, al termine di un vertice fiume, un "accordo per un governo politico M5s-Lega con Giuseppe Conte presidente del Consiglio".



Cottarelli: "Un esecutivo politico è la soluzione migliore, elimina incertezze"

"La formazione di un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il paese, limita l'incertezza che deriverebbe da nuove elezioni. Esprimo i miei auguri di cuore di buon lavoro al governo che spero possa essere formato al più presto. Grazie e scusate se sono stato troppo silenzioso in questi giorni". Così Carlo Cottarelli, molto applaudito, si è rivolto ai giornalisti al Quirinale dopo aver rinunciato all'incarico di formare il governo, alla luce degli sviluppi per la nascita di un esecutivo giallo-verde.



Blog delle stelle: appuntamento a domani

Sul blog del Movimento oltre ad evidenziare che "oggi è un giorno storico" perché "il MoVimento 5 Stelle sta per andare al governo del Paese" viene confermata la manifestazione di domani a Roma dei pentastellati indetta per protestare contro la bocciatura del governo che poi aveva portato alla nomina di Cottarelli. "Il 2 giugno ci vedremo tutti insieme, con Luigi Di Maio e tutti i nostri portavoce, in piazza della bocca della verità a Roma alle ore 19 per abbracciarci e caricarci delle energie che ci serviranno per cambiare finalmente l'Italia".