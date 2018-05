Verso il governo Giuseppe Conte, un giurista per governo del cambiamento. Di Maio: Premier sarà un amico del popolo Avvocato e professore ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, Conte potrebbe essere il prossimo inquilino di Palazzo Chigi. 51 anni, era stato indicato per ricoprire l’incarico di ministro della 'Pubblica amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia'

Condividi

Dopo il via libera plebiscitario nei gazebo e nelle urne elettroniche è il momento di svelare la squadra di governo, a cominciare dal Presidente del Consiglio. Sergio Mattarella potrebbe convocare le due delegazioni M5S e Laga, che andranno separate, in mattinata e aprirgli le porte del Quirinale nel pomeriggio.



L'intesa politica c'è

L'intesa sul presidente del Consiglio è stata raggiunta, confermano i due leader sempre davanti alle telecamere, e questo è quanto interessa al capo dello Stato, che quando ascolterà il nome del prescelto farà le sue valutazioni. E' infatti possibile che Mattarella si prenderà qualche ora per decidere e per poi conferire l'incarico non prima di domanì.



Il nome di Giuseppe Conte

Il nome di Giuseppe Conte, circolato nelle ultime ore come candidato condiviso per palazzo Chigi, era già arrivato in precedenza a Colle, una figura su cui il presidente non ha mostrato particolari perplessità e potrebbe anche ricevere l'ok. Per ora si ferma qui l'agenda dell'inquilino del Colle, non è tempo di parlare di ministri. Sulla squadra insomma si ragionerà a seguire. Mentre la politica offre una procedura inversa rispetto ai dettami della Costituzione, con il programma addirittura indicato come "leader dell'esecutivo del cambiamento", Mattarella, come deve essere, resta ancora alla nostra Carta, di cui è garante per legge.



Il giurista che piace a M5S e Lega

Giuseppe Conte, avvocato e professore ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, potrebbe essere il prossimo inquilino di Palazzo Chigi. Conte ha 51 anni, ed era stato indicato per ricoprire l’incarico di ministro della 'Pubblica amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia'. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma (1988) con votazione 110/110 e lode. Tra il 1992 e il 1993 è stato borsista presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Ha proseguito gli studi a Yale, negli Stati Uniti, a Vienna, Parigi, Cambridge e New York. Nel corso della sua carriera accademica ha insegnato diritto civile e commerciale presso l’Università di Roma Tre, la Lumsa di Roma, l’Università di Malta e quella di Sassari. Conte è condirettore della collana 'Maestri del diritto' per Laterza, è membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e ha presieduto la commissione speciale del Consiglio di Stato che ha destituito Francesco Bellomo, il consigliere di Stato finito nella bufera per i corsi per aspiranti magistrati in cui le borsiste venivano obbligate a indossare minigonne.



Di Maio: "Il prossimo premier è un amico del popolo"







La squadra di governo

Al Quirinale si valutano, come deve essere, i nomi dei ministri quando saranno presentati e indicati dal presidente del Consiglio, che buona norma vuole, accetta sempre l'incarico con riserva, per consultare le forze in parlamento oppure per scegliere uomini e donne che lo affiancheranno a palazzo Chigi. E sulla lista dei prescelti, risuona con forza l'articolo 92 della Costituzione: è il capo dello Stato ad avere il potere di nomina. Non a caso nella giornata degli annunci, l'unica cosa certa è che su alcune caselle del governo, domina ancora il buio.



Il nodo di Tesoro ed Esteri

L'attenzione del presidente, che tiene a tutti i dicasteri, sarà sicuramente più orientata su quelli chiave: Esteri, Difesa, Interni ed Economia. Nessuna preclusione quindi a nomi già circolati, il Colle li valuterà però con il premier. Per il programma invece Mattarella affida questa fase al Parlamento chiamato a decidere se dare o meno la fiducia e dare il via così all'esecutivo.