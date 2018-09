Calcio Giuseppe Rossi positivo al doping. Procura chiede un anno di stop per l'ex giocatore della Nazionale La partita in questione e' Benevento-Genoa dello scorso 12 maggio terminata con il punteggio di 1-0 in favore dei campani. Rossi vestiva la maglia dei liguri

Guai per Giuseppe Rossi. L'ex attaccante della nazionale, attualmente senza squadra, è infatti finito al centro di un caso di doping. Il giocatore è stato trovato positivo nel corso di un match dello scorso campionato ma non ha dato spiegazioni ritenute plausibili alla Procura Nado Italia che ne chiede un anno di stop.Il processo è stato fissato per il 1 ottobre prossimo alle ore 14.La partita in questione e' Benevento-Genoa dello scorso 12 maggio terminata con il punteggio di 1-0 in favore dei campani. Rossi vestiva la maglia dei liguri.La sostanza vietata in questione è la dorzolamide generalmente contenuta nei colliri. Rossi, che è stato ascoltato per due volte dalla Procura, ne ha però negato l'uso.