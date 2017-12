Il fenomeno Gli Emirati Arabi in un mare di nebbia: decine di voli cancellati a Dubai e ad Abu Dhabi All'aeroporto di Dubai, uno dei piu' trafficati del mondo, sono stati cancellati almeno 17 voli, poiche' la visibilita' e' scesa a soli 100 metri in alcune zone dell'Emirato. Almeno altri 100 voli in arrivo sono stati deviati verso gli aeroporti vicini o ritardati, secondo l'orario dei voli all'aeroporto

La fitta nebbia di oggi ha costretto a fermare i voli nei principali aeroporti negli Emirati Arabi Uniti, mentre migliaia di residenti stranieri si sono stanno affrettando a tornare a casa per Natale e Capodanno. Decine di voli sono stati cancellati, dirottati o ritardati nei tre principali aeroporti negli Emirati di Abu Dhabi, Dubai e Sharjah.All'aeroporto di Dubai, uno dei piu' trafficati del mondo, sono stati cancellati almeno 17 voli, poiche' la visibilita' e' scesa a soli 100 metri in alcune zone dell'Emirato. Almeno altri 100 voli in arrivo sono stati deviati verso gli aeroporti vicini o ritardati, secondo l'orario dei voli all'aeroporto.L'aeroporto di Dubai e' un importante nodo di transito e migliaia di turisti dovrebbero visitare gli Emirati Arabi Uniti per le festivita' di fine anno.La compagnia aerea Emirates Airlines, che ha una flotta di oltre 250 aerei di grandi dimensioni, ha dichiarato di aver cancellato 10 partenze.La nebbia ha interessato la maggior parte del paese da venerdi', ma si e' intensificata da un giorno all'altro, mentre l'umidita' relativa e' salita al 95% in mezzo al freddo inverno. La polizia ha avvertito gli automobilisti di essere estremamente cauti quando guidano nella nebbia, che il centro meteorologico degli Emirati Arabi Uniti ha detto e' probabile che continui fino alla fine della giornata.Gli Emirati Arabi Uniti hanno una popolazione nativa di appena un milione contro nove milioni di stranieri, molti dei quali provenienti dal subcontinente indiano.