Gli Usa annunciano: dazi su acciaio e alluminio in vigore per Ue, Canada e Messico

Il segretario al commercio degli Stati Uniti Wilbur Ross ha annunciato che gli Usa applicheranno da domani importanti dazi doganali sulle importazioni di acciaio alluminio importati dall'Unione europea, dal Messico e dal Canada. Gli Stati Uniti hanno quindi deciso di non prorogare l'esenzione temporanea concessa all'Unione europea fino a mezzanotte di giovedì e di applicare imposte del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio."Sono preoccupato per questa decisione. L'Ue ritiene che queste tariffe unilaterali statunitensi sono ingiustificate e contrarie alle regole del Wto. Questo è protezionismo puro e semplice", ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. "Gli Stati Uniti ora non ci lascia altra scelta che procedere con un Caso di risoluzione delle controversie al Wto e con l'imposizione di dazi addizionali su un certo numero di importazioni dagli Stati Uniti. Difenderemo gli interessi dell'Unione, nel pieno rispetto del diritto commerciale internazionale", aggiunge.Le tariffe doganali americane sulle importazioni di automobili potrebbero infliggere un duro colpo al commercio mondiale, avevano dichiarato in precedenza, congiuntamente, la commissaria europea al Commercio, Cecilia Malmstroem e il ministro dell'Economia giapponese, Hiroshige Seko. Per Malmstroem e Seko i dazi Usa "avrebbero un notevole impatto restrittivo che influirebbe su una parte molto sostanziale del commercio globale", causando "gravi turbolenze nel mercato mondiale e potrebbero portare alla scomparsa del sistema commerciale multilaterale bassato sulle regole del Wto"."Abbiamo fatto tutto il possibile per evitare questo esito" ma "gli Usa hanno voluto usare la minaccia delle restrizioni commerciali come leva per ottenere concessioni dall'Ue, questo non è il modo in cui noi facciamo affari, e certamente non tra partner, amici e alleati di lunga data", ha detto la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmström. "È un brutto giorno per il commercio mondiale", ha aggiunto."Gli Stati uniti continueranno a combattere gli abusi di tipo commerciale": così il segretario al commercio Usa Wilbur Ross replica alla minaccia della Ue di rispondere con durezza ai dazi imposti da Trump sull'import di acciaio e alluminio. "La eventuale rappresaglia non avrà un impatto significativo sull'economia Usa", ha aggiunto.Il Messico si prepara a imporre dazi agli Stati Uniti in risposta a quelli appena decisi da Washington su alluminio e acciaio. Città del Messico varerà dazi sulle importazioni di una serie di prodotti, dall'acciaio alla carne suina lavorata, dall'uva alle mele, fino a pareggiare i conti con Washington. "Il Messico respinge in maniera categorica qualsiasi provvedimento unilaterale, protezionista e in grado di distorcere il commercio in America del Nord", ha twittato Juan Carlos Baker, viceministro per il Commercio estero.