Gli Usa includono Hamza, figlio di Osama bin Laden, in lista nera terrorismo

Hamza in un fermo immagine da al-Jazeera (7 Novembre 2001)

.@StateDept designates Hamza bin Laden as Specially Designated Global #Terrorist under E.O. 13224 → https://t.co/Ow6z2k9Tki pic.twitter.com/MJ59ya6UHW — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) 5 gennaio 2017

Il dipartimento di Stato americano ha incluso nella lista nera dei terroristi Hamza bin Laden, uno dei figli dell'ex leader di al-Qaeda, Osama bin Laden, che ad agosto 2015 è diventato "ufficialmente membro dell'organizzazione" del padre. Lo ha fatto sapere lo stesso dipartimento Usa, specificando che quindi Hamza bin Laden è soggetto a sanzioni che gli impediscono transazioni con persone negli Usa, mentre qualsiasi suo asset nel Paese è bloccato.Lo scorso anno Hamza aveva minacciato di vendicarsi contro gli Stati Uniti per la morte del padre. Secondo quanto diffuso dal sito Usa di monitoraggio della jihad Site, Hamza bin Laden aveva promesso di proseguire la guerra globale contro gli Stati Uniti ed i suoi alleati in un discorso audio di 21 minuti, intitolato "siamo tutti Osama". Hamza, che avrebbe circa 25 anni, era con suo padre in Afghanistan al momento degli attacchi dell'11 Settembre ed ha vissuto successivamente con lui in Pakistan. Nel 2015 il nuovo leader di al Qaida, Ayman al-Zawahiri, aveva presentato Hamza al mondo in un discorso audio.