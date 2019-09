Hanno rifiutato per due volte di essere soccorsi Gli alpinisti spagnoli salvati sulle Tre Cime riceveranno un conto tra gli 8 e i 10 mila euro Primario Suem 118: "Sarà a loro totale carico"

La cifra esatta la sta determinando il Suem 118 di Pieve di Cadore, ma sarà un conto salato, tra 8 e10 mila euro, quello che sarà presentato per il salvataggio con l'elicottero ai due alpinisti spagnoli recuperati ieri sulle Tre Cime di Lavaredo. Lo dice all'Ansa il primario del Suem 118 di Pieve di Cadore, Giovanni Cipolotti. "Sicuramente sarà a loro carico - spiega - perché rientra nei casi in cui agli illesi è chiesto il ristorno totale delle somme dell'intervento".

La coppia di scalatori è rimasta bloccata per tre giorni a 2750 metri di quota. I due hanno rifiutato per due volte il salvataggio, perché erano convinti di essere ormai arrivati in vetta, mentre in realtà mancava ancora un'ottantina di metri, abbastanza impegnativi.



L'intervento di recupero è stato effettuato dall'equipaggio di un elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano.