Italiani al voto domenica 4 marzo Gli ultimi appelli dei partiti tra tv, piazze e teatri. Caccia agli indecisi Berlusconi lancia Tajani, Renzi e Gentiloni dicono "no ai populismi", Di Maio blinda la squadra di governo

La caccia agli indecisi, che secondo i rilevamenti riservati ammontano a oltre 4 milioni, ha segnato l'ultima giornata di campagna elettorale. A essi si è appellato soprattutto Matteo Renzi, mentre il centrodestra anche oggi è apparso più impegnato nella competition interna. Luigi Di Maio fa mostra di sicurezza per attrarre gli elettori esitanti, dicendo che la partita è solo tra M5s e centrodestra.Per convincere gli indecisiha puntato più al loro timore di ritrovarsi lunedì in mano "ai Mago Merlino", cioè a Di Maio, al "partito dello Spread", cioè Silvio Berlusconi, o ai "professionisti della paura" e quindi a Salvini. "Chi ti promette la luna, di solito ti porta nel burrone" ha detto il premier Paolo Gentiloni attaccando chi vuole porre i "dazi" in Italia. I dati Istat che anche oggi confermano la ripresa economica, ha detto il premier, spingono "a continuare il lavoro fatto e a non buttarlo" lanciandosi in "avventure". Ha destato entusiasmo, sempre nell'ottica di convincere gli indecisi, la soluzione di una crisi Embraco da parte del ministro Calenda, evitando i 500 licenziamenti. Sia Gentiloni sia Renzi hanno salutato positivamente l'esito.Renzi ha detto di puntare a che il Pd risulti il primo gruppo parlamentare e anzi ha sostenuto che al Senato lo è già: "la partita è tra noi e M5s". Ciò consentirebbe ai dem di essere determinanti nella nascita del governo, e magari di aspirare a esprimere il premier. Se poi in caso di sconfitta qualcuno pensa a sue dimissioni da segretario, sappia che lui resterà in sella fino a fine mandato, nel 2021. In ogni caso, niente governo con "gli estremisti di M5s": "meglio all'opposizione".Nel centrodestra Silvioha incontrato Antonio Tajani, dopo il suo sì alla candidatura per Palazzo Chigi. "Lui è di casa in Europa - ha detto il Cav - questo significa che con Tajani avremo un premier che difende gli interessi italiani in Europa". E, soprattutto, dal Ppe è arrivata la benedizione del presidente Joseph Daul all'alleanza, unica in Europa, con due partiti della destra sovranista.Ma Matteonon rinuncia alla competition perché sia la Lega a essere il primo partito e lui il nome di tutto il centrodestra per Palazzo Chigi: "Chi vuole Tajani presidente del Consiglio vota FI, chi vuole Salvini vota Lega. Io i patti li mantengo...". Il rammentare ancora una volta i patti tra Fi, Lega e Fdi indica un sospetto non sopito in Salvini, che cioè dopo le urne gli "azzurri" si sfilino. Diffidenza condivisa da Giorgia: "Mi fido di tutti e di nessuno" ha detto, sottolineando che se il centrodestra non avrà la maggioranza parlamentare che "costringa" Fi a fare un governo con gli alleati, dietro l'angolo si profila "un governo dell'inciucio".Sul fronte pentastellato Luigiprevede che "il centrodestra non raggiungerà il 40%", utile per la maggioranza parlamentare, e quindi "la sera delle elezioni si sfalderà contribuendo al caos". Parole che evidentemente non scommettono sul fatto che M5s raggiunga la maggioranza nelle due Camere; ma ciò non impedisce di essere sicuro che M5s risulti il primo partito grazie ai collegi uninominali nel Sud sui quali DI Maio ha vaticinato di fare "cappotto" agli avversari. Una forza dimostrata dal fatto di essere l'unico ad aver chiuso con una manifestazione in piazza unitaria, come nel 2013. Se il M5s sarà il primo gruppo diverrà centrale al momento della nascita di un governo: "o questi signori vengono a parlare con noi per fare un governo o la prossima legislatura neanche parte". "La legge elettorale - ha aggiunto - è stata fatta per mettere insieme FI e Renzi e fare il 51% dei seggi, ma non ce l'hanno più".Liberi e Uguali ha chiuso la sua campagna a Palermo. "Noi siamo un argine alla destra", ha dettonel comizio finale. Piccolo colpo di scena alla chiusura della campagna elettorale di Laura Boldrini, al Circolo Arci Corvetto di Milano, durante il quale ha 'fatto irruzione' il generale Antonio Pappalardo con l'intenzione di "arrestare" la leader di Leu. Come ha già cercato di fare con altri esponenti politici, Pappalardo, che era seduto in platea, si è alzato e ha cominciato a contestare la presidente della Camera. "Lei è donna delle istituzioni...". Laura Boldrini a quel punto gli ha chiesto di non essere interrotta: "C'è sempre qualche mitomane che vuole attirare l'attenzione - ha detto Laura Boldrini una volta che l'ex generale era stato allontanato - Non ha ancora capito che cos'è la democrazia e pensa che sia legittimo interrompere in questo modo provocatorio. Non ha capito che qui non c'è trippa per gatti". "Hanno paura i protofascisti - ha proseguito - Mettiti l'anima in pace, non mi fai paura".