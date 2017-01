La stagione dei premi "La La Land" domina i Golden Globes: sette statuette ed è en plein Omaggio di Jimmy Fallon in apertura di serata. Premio alla carriera per Meryl Streep che attacca il Presidente eletto Donald Trump su diritti di minoranze e immigrati

Omg poor Meryl she's lost her voice 😢💞😍🏆😂 the speech was phenomenal 💕 #GoldenGlobes #merylstreep #speechless pic.twitter.com/kXpr0zh0Kp — Meryl Streep Page © (@MerylStreepPage) 9 gennaio 2017

E' il film musicale 'La La Land' il trionfatore della 74a edizione dei Golden Globes. La pellicola diretta da Damien Chazelle ha vinto tutte e sette le statuette per le quali aveva ottenuto la nomination.La cerimonia di premiazione organizzata dalla Hollywood Foreign Press Association stanotte al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles è stata presentata da Jimmy Fallon, che in apertura a voluto offire un tributo alla pellicola che poi sarebbe stata la protagonista della serata:Meryl Streep ha ricevuto un premio alla carriera e nel discorso sul palco ha colto l'occasione per attaccare Donadl Trump sui temi delle minoranze e dei diritti degli immigrati. "La sua imitazione di un reporter disabile mi ha lasciato senza parole", ha detto l'attrice, con voce rotta dall'emozione:Miglior film drammatico: MoonlightMiglior film commedia o musicale: La La LandMiglior regista: Damien Chazelle per La La LandMiglior attrice in un film drammatico: Isabelle Huppert per ElleMiglior attrice in un film commedia o musicale: Emma Stone per La La LandMiglior attore in un film commedia o musicale: Ryan Gosling per La La LandMigliori attore in un film drammatico: Casey Affleck per Manchester by the SeaMiglior attrice non protagonista: Viola Davis per BarriereMiglior attore non protagonista: Aaron Taylor-Johnson per Animali notturniMiglior film straniero: ElleMiglior film d’animazione: ZootropolisMiglior Sceneggiatura: Damien Chazelle per La La LandMiglior colonna sonora: Justin Hurwitz per La La LandMiglior canzone: “City of Stars”, La La LandMigliore Serie – Drama: The CrownMigliore Serie – Comedy o Musical: AtlantaMiglior attore in una serie – Drama: Billy Bob Thornton, GoliathMiglior attrice in una serie – Drama: Claire Foy, The CrownMiglior attore in una serie – Comedy o Musical: Donald Glover, AtlantaMiglior attrice in una serie – Comedy o Musical: Tracee Ellis Ross, Black-ishMigliore Mini Serie o Film Tv: American Crime Story: Il caso O.J. SimpsonMiglior attore in una mini serie o film tv: Tom Hiddleston, The Night ManagerMiglior attrice in una mini serie o film tv: Sarah Paulson, American Crime Story: Il caso O.J. SimpsonMiglior attore non protagonista in una serie, mini serie o film tv: Hugh Laurie, The Night ManagerMiglior attrice non protagonista in una serie, mini serie o film tv: Olivia Colman, The Night ManagerPremio alla carriera a Meryl Streep