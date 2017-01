Tecnologia e rete Google guarda a Twitter, ne compra servizio per sviluppatori: acquisisce Fabric ​Attiva nel 2014, Fabric fornisce agli sviluppatori gli strumenti per creare applicazioni e in appena due anni, si legge sul suo blog, ha raggiunto due miliardi e mezzo di dispositivi mobili

Google si avvicina ad un pezzo di Twitter. La compagnia di Mountain View ha acquistato un insieme di prodotti di Twitter per gli sviluppatori. Si tratta di Fabric, una piattaforma creata per agevolare gli sviluppatori a realizzare app e servizi integrati con i cinguettii del microblog. L'acquisizione è ufficializzata da entrambe le compagnie, pur senza specificare i dettagli finanziari dell'operazione. Secondo alcune fonti citate dal sito Recode anche Microsoft era interessata a questo pezzo di società di Twitter.La compagnia guidata da Jack Dorsey, alle prese con trimestrali non brillanti e problemi finanziari, sta dismettendo alcuni dei suoi fiori all'occhiello. Prima di Fabric è toccato a Vine, la piattaforma per i video lampo di sei secondi 'spenta' proprio qualche giorno fa.Attiva nel 2014, Fabric fornisce agli sviluppatori gli strumenti per creare applicazioni e in appena due anni, si legge sul suo blog, ha raggiunto due miliardi e mezzo di dispositivi mobili. Tra i suoi strumenti, ora di Google, anche Crashlytics e Answers, per stabilità e analisi delle applicazioni. I dipendenti lavoreranno nel team di sviluppatori di Google, in particolare nella piattaforma Firebase, creata da Big G appunto per aiutare gli sviluppatori a creare app più performanti.