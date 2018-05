"A Salvini ho consigliato di tornare a casa" Governo, Berlusconi: "Molta distanza da Salvini. Io pronto a fare il premier" Nel caso fallisse l'accordo tra Lega e M5S. "C'è un certo Silvio Berlusconi che ha un'esperienza di 9 anni di governo del Paese che ha presieduto per tre volte il G7 ed è tornato disponibile"

Condividi

"Salvini non ha mai parlato a nome della coalizione di centrodestra, ha sempre e solo parlato a nome proprio o a nome della Lega. La coalizione con un programma comune è assolutamente un'altra cosa e non ha nulla a che vedere con il Movimento 5 Stelle. In questo momento con Salvini c'è molta distanza". Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, giunto ad Aosta per alcuni appuntamenti elettorali. Devo dire la verità, nelle ultime telefonate in cui l'ho sentito, gli ho consigliato di tornare a casa", ha detto ancora Berlusconi a chi gi ha chiesto cosa abbia consigliato al leader della Lega Matteo Salvini nelle ultime ore."Credo che quello che dovrebbe accadere dovrebbe essere la possibilità di dare l'incarico al centrodestra di presentare il proprio programma al parlamento dove saremo sicuri di ottenere la maggioranza e dare vita a un governo che potrebbe durare per molto tempo anche per tutta la legislatura, ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi arrivando ad Aosta e rispondendo alla domanda se voterebbe la fiducia a un eventuale 'governo del presidente' nel caso fallisse l'accordo tra Lega e M5S. "C'è un certo Silvio Berlusconi che ha un'esperienza di 9 anni di governo del Paese che ha presieduto per tre volte il G7 ed è tornato disponibile", ha precisato.Nel contratto tra M5S e Lega ci sono "situazioni non comprensibili dal punto di vista dei costi che qualcuno dei nostri ha già fatto i conti e quantificato in 100 miliardi per quanto riguarda la necessità di certe realizzazioni". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ad Aosta per alcuni appuntamenti elettorali. "Stiamo vedendo punto su punto - ha detto Berlusconi - e prenderemo al più presto una decisione, ho giù detto ai miei di convocare un Ufficio di presidenza, forse lo convochiamo già per sabato e domenica".