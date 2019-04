Il caso Governo, Claudia Bugno resta consigliera di Tria e si ritira da Stm I Cinquestelle: Tria chiarisca

Claudia Bugno ha deciso di ritirare la disponibilità all'incarico in Stm in quanto designata nel consiglio dell'Agenzia spaziale italiana. E' quanto riferiscono fonti del Mef.La consulente del ministro Tria era stata nominata nel board di StMicroelectronics, società italo-francese, ed è finita nel mirino per presunti intrecci e conflitti d'interesse.La nomina di Bugno ha creato tensioni all'interno del governo e della maggioranza e il Movimento Cinque Stelle è pronto a dare battaglia anche con delle interrogazioni parlamentari.E fonti del Mef precisano che Claudia Bugno resterà consigliere del ministro dell'Economia, Giovanni Tria."Sto preparando una lettera da inviare al ministro Tria in modo tale che possa rispondere alle accuse che sono ovunque sulla collaboratrice" Claudia Bugno, "su cui sembrerebbero esserci conflitti di interesse". Lo dice in un video postato su Facebook Alessio Villarosa, sottosegretario M5s al Ministero dell'Economia."Siamo - aggiunge - il governo del cambiamento, siamo il governo della trasparenza quindi sarebbe l'ideale che il ministro Tria inviasse un comunicato per delucidare tutti quanti. E se chiarisce anche quando firmeremo il decreto per risarcire i risparmiatori truffati, che sono anni che ci stiamo lavorando, non è mai troppo tardi. Un comunicato, maggiore trasparenza e mettiamo chiarezza a tutti".