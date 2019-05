Il dibattito nella maggioranza dopo le elezioni Governo, Conte: "Lunedì faremo il punto, voglio massima chiarezza" Il presidente del consiglio in Campidoglio è intervenuto alle celebrazioni del Centenario dell'organizzazione internazionale del lavoro. Rispondendo ai giornalisti sulla Flat Tax in deficit, il premier ha detto che "il progetto ancora non c'è". E sullo Sblocca Cantieri chiarisce: "Gli emendamenti governativi vanno discussi nella sede del governo che è palazzo Chigi"

