Dopo le elezioni Governo, Conte incontra Salvini e Di Maio I faccia a faccia a Palazzo Chigi

È in corso a palazzo Chigi un incontro tra il premier Giuseppe Conte e il vice Luigi Di Maio. Il faccia a faccia tra i due segue quello del presidente del Consiglio con l'altro vicepremier Matteo Salvini."Salvini ha sempre fatto parte della coalizione, delle forze che sostengono il mio governo, perché dovrei sentirmi così?". Questa la risposta del premier Giuseppe Conte, ieri al suo arrivo a Bruxelles per il vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione, alla domanda se dopo il voto per le europee si sentisse 'commissariato' dal leader della Lega.Il presidente del Consiglio ha poi lasciato il vertice Ue senza rilasciare ulteriori dichiarazioni ai giornalisti.