Verso il nuovo Esecutivo Governo, i tempi si allungano. Di Maio: Conte è e resta il candidato premier Contrasti nel M5s,Toninelli: "Oggi verrà dato l'incarico". Carelli: "Non escludo che possa saltare"

"Conte è e resta assolutamente il candidato premier del Movimento 5 stelle e della Lega", dichiara il capo politico del M5S Luigi Di Maio.



Toninelli: Oggi l'incarico. Carelli: "Non escludo che possa saltare".

"Rimane il nostro candidato e della Lega", aveva detto in mattinata anche Danilo Toninelli, capogruppo del M5s al Senato, ai microfoni di '6 su Radio 1' fuga ogni possibile ripensamento sulla designazione del candidato premier, dopo le notizie su presunte irregolarità nel suo curriculum. L'esponente pentastellato ricorda che Conte "ha alle spalle circa 17 milioni di voti, che sono i cittadini italiani che ci hanno votato il 4 marzo, e non sarà certo per una stupidaggine inventata relativa al suo curriculum a cambiare le cose".



"Il Professor Conte - aggiunge - è una brava persona, competente, seria, e penso che sarà un ottimo Presidente ".



Dall'altro il deputato pentastellato e possibile ministro della Cultura Emilio Carelli si mostra più incerto e afferma ad Agorà: "Non escludo che Conte possa saltare, perché non sappiamo cosa succederà oggi".







Di Battista, maggioranza c'è, Colle non tema governo

"Il presidente Mattarella per giorni ha insistito sull'urgenza di formare un governo nella pienezza delle sue funzioni. Ebbene, finalmente, una maggioranza si è formata" per "un governo capace di ristabilire un principio sacrosanto in democrazia: il primato della politica sulla finanza. Mi rendo conto che ristabilire questo principio possa far paura a qualcuno, ma non dovrebbe intimorire chi ha l'onore di rappresentare l'unità nazionale". Lo afferma in un post su facebook Alessandro Di Battista.







Fontana, o resta Conte o problema serio

La Lega resta salda su Conte. Lorenzo Fontana, vicepresidente della Camera e vicesegretario del Carroccio a Radio Anch'io dichiara: "Il nome resterà questo. Se dovesse cambiare si dovrebbe rivedere un pò tutto l'equilibrio della squadra di governo e il problema sarebbe molto serio".



Martina: preoccupa contratto. Manca Iva​

Più che la figura di Giuseppe Conte "il problema è il contratto, le cose che si fanno o che non si fanno. Ho notato che dal contratto è sparito il blocco dell'aumento dell'Iva. Cosa vogliono fare? Quella è una cosa che impatta su famiglie e imprese". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, ospite di Agorà su Rai 3 Negativo anche il giudizio sulla riforma fiscale, con due sole aliquote al 15 e 20%: "sosterrà solo le fasce medio-alte e penalizza le fasce medie. Hanno parlato tanto contro le pensioni d'oro, ma lo sconto fiscale ce lo hanno proprio le pensioni d'oro".

Quanto al reddito di cittadinanza "è differito e diminuito: fuffa, come si dice dalle mie parti. Lo differiscono, e se si farà si farà tra due anni e sarà poca cosa. L'alternativa c'è, e consiste nel mettere nella prossima legge di Bilancio 4 miliardi sul Reddito di inclusione. Quel contratto è un mix tra un libro dei sogni e un libro degli incubi".

La polemica su Giuseppe Conte: Stamina e curriculum

La bufera sul candidato premier è esplosa per il suo ruolo nella vicenda Stamina, il trattamento creato da Davide Vannoni per combattere le malattie neurodegenerative, considerato privo di validità scientifica. Il giurista ha difeso, infatti, la famiglia della piccola Sofia De Barros, bambina affetta da una grave patologia di questo tipo, morta nei mesi scorsi, che nel 2013 era diventata simbolo della lotta per le staminali. Conte avrebbe anche fatto parte del comitato promotore di una fondazione che ha raccolto fondi a favore del metodo. Inoltre, dubbi sul curriculum del professore sono stati posti dal Nyt: stando a un portavoce della New York University, il nome di Conte non risulterebbe negli archivi.