La crisi Governo, Di Maio invita alla mobilitazione: "Il 2 giugno manifestazione a Roma"

"Lavoriamo per far partire le commissioni parlamentari e iniziare a realizzare il contratto di governo dal Parlamento. Finché non si va al voto il Parlamento ha un'unica maggioranza, M5S-Lega, e un contratto di governo da realizzare". Lo dice Luigi Di Maio, al termine dell'incontro con Matteo Salvini."Chiediamo di andare al voto il prima possibile". Anche ad agosto? "Prima possibile". Così Di Maio che aggiunge "Siamo totalmente convinti di portare avanti" l'impeachment. "Aspetteremo ancora qualche giorno - spiega il capo politico M5s - perché un ulteriore elemento è che si manda alle Camere un governo che non ha la maggioranza. Una cosa assurda"."Chiamo i cittadini alla mobilitazione, fatevi sentire, è importante che lo facciate sin da ora. Organizzeremo delle manifestazioni pacifiche, simboliche". Lo afferma Di Maio spiegando di aver appeso il Tricolore alle finestre degli uffici dei gruppi pentastellati e invitando a fare altrettanto ai militanti. "Il 2 giugno invito tutti a venire a Roma per una grande manifestazione""2 giugno a Roma ore 19 in piazza della bocca della verità! Ragazzi segnatevi la data!". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, capo politico del M5s. "Come vi ho detto poco fa questo sabato ci vediamo tutti a Roma per dire insieme che #IlMioVotoConta - aggiunge-. Sarà la festa della Terza Repubblica! Organizzatevi al più presto, so che il preavviso è poco ma è importante essere presenti. Portate con voi il tricolore e l'orgoglio di essere cittadini italiani che hanno il diritto di decidere il loro futuro. Ci sarò io e ci saranno altri nostri parlamentari e magari qualche ospite inaspettato. Domani vi darò maggiori dettagli".