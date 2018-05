Verso l'Esecutivo Governo, FDI: "Da Salvini proposta tardiva, restiamo fuori" Sarebbe questo l'esito di un incontro tra il leader della Lega e Giorgia meloni oggi alla Camera

La Lega sarebbe "felice" di coinvolgere Fratelli d'Italia nel governo con M5S. Nel faccia a faccia con Giorgia Meloni, Matteo Salvini avrebbe rinnovato con forza la proposta all'ala destra della coalizione che si è presentata unita agli elettori il 4 marzo scorso. Ma FDI avrebbe valutato come "tardiva" l'offerta, confermando quanto detto ieri sera a Che Tempo che fa dalla leader Giorgia meloni.



"Che volete fare?" avrebbe detto Salvini a Meloni, ma la risposta, per quanto cordiale sia stata l'atmosfera del faccia a faccia, è stata ferma: intanto, non si sa ancora nemmeno chi sarà il presidente del Consiglio e i termini programmatici del contratto ignorano diversi punti che invece stanno a cuore a Fdi.

In sostanza, il giudizio che trapela da fonti Fdi è che, per quanto apprezzabile e positivo nelle intenzioni, si sia trattato di un passo "tardivo".