Giuseppe Conte premier incaricato Governo, Gelmini: "Forza Italia voterà 'no' alla fiducia"

"Sta per nascere un esecutivo Movimento 5 stelle-Lega a forte trazione grillina, con un presidente del Consiglio tecnico, perché non è mai stato votato dagli italiani". Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, parlando con i giornalisti a Montecitorio."Noi siamo preoccupati soprattutto per un 'contratto' di governo lontano dalle esigenze degli italiani. Un 'contratto' che liquida in poche righe un tema centrale come quello delle politiche industriali, un contratto ideologico contro lo sviluppo e le grandi opere, e con un approccio sbagliato in materia di giustizia -ha aggiunto Gelmini-. Per tutte queste ragioni Forza Italia voterà contro la fiducia e farà un'opposizione severa e senza sconti".''Gli italiani non sono né imputati, né inquisiti. Non hanno bisogno di un avvocato difensore, ma di un premier che abbia a cuore i problemi del Paese. E poi da chi dovrebbe difenderci Conte se a guidare le istituzioni ci sono loro? Non si può giocare con le parole. Serve rispetto delle istituzioni e ancora di più rispetto dei cittadini''. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.