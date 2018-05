La crisi si allunga Governo, Giuseppe Conte ha rimesso il mandato: "Ho profuso tutto il mio impegno" Salvini: "Qualcuno ha detto 'no', ora al voto"

Giuseppe Conte ha rimesso il mandato per la formazione del governo. E' questo l'esito dell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'annuncio è stato dato dato dal segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti.

"Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio il professor Giuseppe Conte, il quale sciogliendo la riserva formulata ha rimesso l'incarico di formare il governo, conferitogli il 23 maggio scorso. Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato per l'impegno posto per l'adempimento del suo mandato"."Vi posso assicurare di aver profuso il massimo sforzo, la massima attenzione per adempiere a questo compito" dice poi Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il Presidente della Repubblica. "Posso assicurare -ha proseguito Conte- di averlo realizzato in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato". Conte ha ringraziato Mattarella e i leader di M5S, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini, per averlo indicato per formare "il governo del cambiamento".

Fonti M5S e Lega avevano anticipato la fumata nera: il capo dello Stato ha posto "il veto su Paolo Savona", nome confermato invece dal leader della Lega nell'incontro avuto nel pomeriggio con Mattarella. Da parte del presidente della Repubblica, ha rilevato però il Quirinale, non ci sono "veti" sui nomi di ministri, ma c'è su questi, semmai, un "irrigidimento" delle forze politiche.

Il braccio di ferro su Savona non è stato dunque superato. E' il nome attorno al quale il Carroccio ha fatto quadrato. Ed è su di lui che Salvini ha messo un punto di non ritorno. Tanto che il leader della Lega ha parlato subito di ritorno al voto.

"Prima gli italiani, il loro diritto al lavoro, alla sicurezza e alla felicità. Abbiamo lavorato per settimane, giorno e notte, per far nascere un governo che difendesse gli interessi dei cittadini italiani. Ma qualcuno (su pressione di chi?) ci ha detto No. Mai più servi di nessuno, l'Italia non è una colonia. A questo punto, con l'onestà, la coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi!" scrive il leader della Lega dopo che Giuseppe Conte ha rimesso l'incarico di formare il nuovo governo.

Salvini: "In un governo condizionato dall'Ue non c'è la Lega"

"Sono stato da Mattarella prima di venire qua- dice il leader della Lega-. Abbiamo lavorato per settimane, giorno e notte, cercando di trovare un accordo sul programma". "In questi minuti il presidente del Consiglio dei ministri sta presentando una lista di ministri che da domani vorrebbe o avrebbe voluto trasformare in realtà la speranza di milioni di italiani. Per me un principio viene prima di tutto: per l'Italia decidono gli italiani - prosegue -. Se siamo invece in un recinto e abbiamo la catena e non possiamo mettere un ministro (Paolo Savona, ndr) che non va bene a Berlino non va bene. Se un ministro non sta bene a Berlino vuol dire che è il ministro giusto. Se c'è questo ministro il governo parte, se ci sono ministri condizionati da altri paesi il governo con la Lega non parte".

"O liberi di lavorare o la parola torna agli italiani"

"Noi non siamo al ricatto di nessuno- continua Salvini da Terni- Se abbiamo la certezza di poter lavorare liberamente da domani mattina sono ufficio. Ma se qualcuno mi dice vai in ufficio, ma con calma e poi vediamo lo spread, i vincoli, allora no: così non si può lavorare bene. Se siamo in democrazia, rimane solo una cosa da fare: restituire la parola agli italiani".

Borghi (Lega) evoca il Palio e dice 'niente, proviamo agosto'

"Niente... si riprova ad agosto". Claudio Borghi non esplicita di cosa stia parlando, ma e' davvero molto difficile che, in queste ore, con Giuseppe Conte al Quirinale, uno dei componenti della delegazione della Lega che ha lavorato alla stesura del Contratto non si riferisca alle sorti del governo M5s-Lega. Evocativa anche la foto scelta per il tweet dal deputato della Lega: il Palazzo Pubblico di Siena, pavesato con le bandiere di quando si corre il Palio.



In mattinata era intervenuto il professor Savona per cercare di sciogliere il nodo ministero dell'Economia. "Le mie posizioni sono note, sono quelle contenute nel contratto di governo, con piena attuazione del trattato di Maastricht. Voglio un'Europa diversa, più forte ma più equa". Paolo Savona - dopo giorni di polemiche - rompe il silenzio e chiarisce la sua posizione rispetto alla Ue, nel documento pubblicato attraverso il sito 'scenarieconomici.it'. L'economista spiega che è necessario puntualizzare il suo pensiero per rispetto delle istitituzioni. E sottolinea: "Non sono mai intervenuto in questi giorni nella scomposta polemica che si è svolta sulle mie idee in materia di Unione Europea e, in particolare, sul tema dell'euro, perché chiaramente espresse nelle mie memorie consegnate il 31 dicembre 2017".