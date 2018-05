Il nuovo esecutivo Governo, Matteo Salvini su Facebook: "Savona all'Economia per il bene dell'Italia in Europa"

Paolo Savona e' la figura in grado da ministro dell'Economia di "andare in Europa a ricontrattare vincoli e norme per il bene dei cittadini italiani". Lo dice Matteo Salvini, segretario federale della Lega, in diretta su Facebook. "Io sono e saro' orgoglioso di essere rappresentato e di lavorare insieme a una persona che permetta all'Italia di tornare al centro senza fare danno a nessuno, su questo non ho dubbi", aggiunge

Condividi

Una diretta Facebook nel giorno in cui il presidente del Consiglio incaricato tasta il polso dei partiti. Matteo Salvini interviene così, sui social, per rassicurare i suoi elettori e per difendere il profilo politico della squadra di governo, a cominciare dalla casella-chiave dell'Economia."Io sono e sarò orgoglioso di essere rappresentato, se lo sarò, da qualcuno che permetterà all'Italia di tornare al centro. Non ho dubbi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook, a proposito di Paolo Savona. "Pare qualcuno - ha aggiunto - non voglia Savona ministro dell'Economia. Una personalità specchiata, riconosciuta, apprezzata che ha già fatto il ministro dell'Industria in passato, ha lavorato con Confindustria, con Bankitalia, ha lavorato con le imprese e le banche"."Qual è il difetto di questo professore dignitissimo e orgogliosissimo che vuole rimettersi in gioco? Pare in passato abbia avuto dei dubbi sull'utilità dell'euro e di questa struttura dell'Ue. Domando a me stesso come domando a voi qual è il problema, se i cittadini hanno votato, se qualcuno si mette a ridiscuttere e a ricontrattare le regole. Non è un disvalore, ma penso sia un motivo di vanto per un Paese, per un popolo avere qualcuno ad andare ai tavoli europei non a sfasciare e a far casino ma a ricostruire e a mettere un motore altrimenti è fermo", ha concluso Salvini.