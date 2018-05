La crisi politica Salvini salta comizio e vola a Roma. Previsto nuovo incontro con Di Maio: al lavoro per chiudere Al centro del possibile vertice: la squadra dei ministri e l'accordo da presentare a Mattarella. Quest'ultimo, questa mattina ha ricevuto al Quirinale il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Cottarelli intanto - da quanto si apprende - si trova a Montecitorio, nella Sala dei Busti, messa a disposizione dalla Camera. Il Professor Giuseppe Conte - ieri pomeriggio - dopo la lezione all'università di Firenze è partito per Roma: si trova nella sua abitazione capitolina

Matteo Salvini ha annullato il lungo programma di comizi in agenda oggi in Lombardia, in vista delle amministrative del 10 giugno. Il segretario leghista, che difficilmente cancella appuntamenti elettorali, è atteso a Roma dove già si trova il suo vice Giancarlo Giorgetti, a cui nelle scorse ore ha affidato la trattativa con il Movimento 5 stelle. In programma in giornata un incontro con Luigi Di Maio: i due leader puntano a chiudere la squadra sui ministri e a presentare un accordo al Colle.Si sta lavorando innanzitutto a uno spostamento di Paolo Savona dal Tesoro, come chiesto da Di Maio. E l'ipotesi potrebbe essere di indicare l'economista alle Politiche europee. Poi si lavora anche all'allargamento della maggioranza con l'innesto di Fratelli d'Italia e quindi la Difesa potrebbe andare a Giorgia Meloni o Guido Crosetto.Ancora da sciogliere il nodo dell'Economia: ieri circolava il nome dell'ex direttore generale di Bankitalia Pierluigi Ciocca. Ma rimane in pista anche Giorgetti (anche se quest'ultimo preferirebbe l'incarico di sottosegretario alla presidenza del Consiglio; incarico che comunque la Lega vorrebbe mantenere per se' in caso di 'trasloco' di Giorgetti).Il presidente incaricato Carlo Cottarelli - intanto - si trova al lavoro a Montecitorio nella sala dei busti, messa a disposizione dalla Camera. A quasi 90 giorni dopo il voto del 4 marzo dunque si continua ad aspettare per verificare se sia ancora possibile dar vita a un governo basato sull'alleanza tra M5s e Lega.A sottolineare il fatto che 5Stelle e Lega vogliano chiudere e far partire l'esecutivo, la notizia che il Professor Giuseppe Conte sia a Roma, da ieri sera. Niente lezione questa mattina all'ateneo di Firenze dove è stato sostituito da un assitente. Ieri pomeriggio, dopo essere stato all'università, Conte ha preso un treno per la Capitale. Non risulta che sia tornato nel Capoluogo toscano."Ieri il presidente Berlusconi ha sentito Salvini e ha ribadito la nostra posizione. Il leader di Forza Italia è stato colui che ha fondato il centrodestra, il centrodestra è arrivato primo alle elezioni e non ha avuto la maggioranza ma ha raccolto il 37% dei consensi sulla base di un programma che è stato sottoscritto da Berlusconi, dalla Meloni e da Salvini, quindi per noi si va avanti con questa coalizione. Mai sarà Berlusconi a rompere il centrodestra, perché il centrodestra è garanzia di buon governo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a 'Mattino Cinque'.Il presidente incaricato era tornato nel pomeriggio al Quirinale. Il nuovo colloquio con Mattarella è durato circa mezz'ora, e si è deciso d'intesa di attendere gli sviluppi della situazione nonostante la squadra dei ministri sia ormai pronta. In precedenza, era stato il capo politico M5s ad avere un incontro con il capo dello Stato. E Luigi Di Maio apre a una nuova soluzione della crisi. "Se questa legislatura deve lasciare un ricordo, deve essere per un governo politico e non tecnico. Se dobbiamo ritrovarci un governo tecnico solo perché nella squadra dei ministri ce n'è uno non accettato dal Quirinale allora faccio un ragionamento: troviamo una persona della stessa caratura di Savona", che resterebbe comunque "nella squadra di governo in altra posizione di ministro. E' una proposta che faccio pubblicamente", dice Di Maio in un video su Facebook dopo l'incontro al Colle. Inoltre, M5s smentisce le indiscrezioni secondo le quali Di Maio, nel corso dell'incontro di oggi al Quirinale, avrebbe parlato della possibilità di un esecutivo politico M5s-Lega guidato anche da un esponente del Carroccio.La proposta di Luigi Di Maio di spostare Paolo Savona in un ministero diverso dall'Economia è valutata da Mattarella "con grande attenzione". E' quanto replicano fonti del Quirinale alla domanda su come il Colle giudichi l'idea lanciata dal capo politico dei Cinque stelle."Spostamento del professor Savona? Non è che se qualcuno a Berlino o Parigi la mattina si alza male salta un ministro del governo italiano. Vediamo quanto possa essere utile agli italiani parlando anche con il professor Savona". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, da Genova replica alla proposta di Di Maio. "Porta aperta? Io non l'ho mai chiusa. Stiamo lavorando per un governo ma un governo con un'identità". Poco prima, a Imperia, aveva chiosato: "Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di Maio ha cambiato posizione ne parlerò con lui".Intanto si lavora a un'ipotesi paracadute: una non sfiducia al governo Cottarelli che porti il Paese al voto a settembre-ottobre. "C'è Cottarelli che sta tentando di fare il governo. Se i voti non ce li ha, dovremo studiare un percorso ordinato verso elezioni il prima possibile", dice Giancarlo Giorgetti. "Si tratterebbe cioè di astenersi, tutti, nel voto di fiducia a Cottarelli, che potrebbe dunque partire come governo in carica, anche se con una sola decina di sì in Parlamento, e si impegnerebbe a mettere a punto una manovra snella per far poi svolgere elezioni anticipate in autunno. Una soluzione minimalista, ma che troverebbe il favore di tutti coloro, e sono tanti, che al di là dei proclami ufficiali preferirebbero non votare tra luglio e agosto", spiega il vice di Matteo Salvini."Lega e M5S giocano ancora a risiko sulla pelle dell'Italia. Siamo ancora allo scontro tra i loro interessi di partito alla faccia dei bisogni degli italiani", è il lapidario commento del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.