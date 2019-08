Governo, Lombardi: "Con il Pd è possibile un accordo, valori in comune" "Conte? Ha anche grande credibilità internazionale" afferma l'esponente M5S

Condividi

Per Roberta Lombardi, capogruppo M5s in Regione Lazio, dirigente di riferimento del Movimento, si può trovare un accordo con il Pd "perché abbiamo una cornice di valori in comune. E poi abbiamo l'impegno con i cittadini di portare avanti i punti di programma con cui ci siamo presentati alle scorse Politiche" anche se "l'ipotesi delle elezioni è sempre lì" dice in un'intervista a Il Fatto Quotidiano.

Ci si dovrebbe concentrare "più sulle cose da fare che sui nomi - aggiunge -. Dopodiché il presidente Conte, che non è mai stato iscritto al Movimento, si è costruito una grande credibilità anche a livello internazionale. È una risorsa del Paese, che va valorizzata". Mentre a una domanda su un ruolo nel governo per Di Maio, spiega, che per lei "i nomi di primo piano di Pd e M5S non dovrebbero fare parte di un eventuale nuovo governo. Potrebbero essere divisivi. Ora servono responsabilità e coraggio".

Con Salvini "non si può assolutamente tornare, non potremmo mai più fidarci di chi ha aperto una crisi di governo senza alcuna ragione". Di Battista "potrebbe aver tenuto aperto il forno con la Lega per ottenere di più dal Pd. Giocare al rialzo su temi importanti per il Paese è giusto". Anche se "le trattative non si fanno con i post".

Per 14 mesi il M5s ha governato "con una forza politica che non ci ha permesso di essere noi stessi - sottolinea -. Invece con il Pd si possono trovare punti di contatto su temi come l'ambiente, la coesione sociale e il conflitto d'interessi. E sono essenziali il taglio dei parlamentari e il disinnesco delle clausole Iva".

Far votare l'accordo sulla piattaforma Rousseau "sarebbe nelle nostre corde. Però comunicare in pochi giorni il senso e i punti di un'intesa così complessa, perché giustamente il Quirinale ha fretta di mettere in sicurezza il Paese, non mi pare facile. Bisognerà valutare".