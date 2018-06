Governo, Salvini: "Rifonderemo la Repubblica sul lavoro. Flat tax? Prima la pace fiscale" "Smonteremo pezzo per pezzo la legge Fornero" ribadisce in un comizio a Fiumicino. "Con Conte piena sintonia"

"Questo sarà il primo governo a ri-fondare la Repubblica sul lavoro, cominciando a smontare pezzo per pezzo la legge Fornero e tagliando la tassa più pesante per chi lavora: la burocrazia". Così Matteo Salvini questa sera in un comizio a Fiumicino."Sulla flat tax vale quello che c'è scritto sul contratto, ma il primo intervento sarà la pace fiscale, con la chiusura delle liti tra italiani ed Equitalia. Il secondo intervento sarà sulle imprese, dall'anno prossimo interverremo sulle famiglie" precisa.Con il premier Giuseppe Conte, aggiunge, "siamo in totale sintonia, ci siamo sentiti anche oggi. Capiteranno delle litigate come in ogni famiglia, ma abbiamo iniziato con il piede giusto"."Berlusconi non darà la fiducia- conclude- né gliel'ho chiesta oggi, farà opposizione, ma continuo a ritenere che nel contratto ci sono molte cose che vengono dal centrodestra e c'è modo e modo di fare opposizione".Al termine del comizio nella Darsena portuale di Fiumicino, tra rigide misure di sicurezza, per Salvini è stato un bagno di folla "ravvicinato". Decine e decine di persone sono state fatte infatti salire sul palco e il vice premier si è concesso per lungo tempo, con ognuna, per selfie e strette di mano. Al comizio ha assistito circa un migliaio di persone.