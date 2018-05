Il contratto Governo, vertice M5S-Lega. Salvini: "C'è accordo su punti caldi". Di Maio: "Sulla buona strada" "Occorre rinegoziare i trattati Ue" dice il leader del Carroccio. Per Di Maio "è stata una giornata produttiva. Sul contratto possiamo terminare la prossima settimana"

"Se la compatibilità arriverà all'80% si parte, altrimenti ci abbiamo provato". Lo ha detto Matteo Salvini lasciando la riunione con il M5s per il contratto di governo.



Secondo Salvini, comunque, c'e' accordo "sui punti caldi" come tasse, pensioni e immigrazione. Poi aggiunge: "L'idea è di mettere nero su bianco" il progetto per il futuro dell'Italia. "Questo ovviamente passa attraverso la rinegoziazione dei trattati Ue, altrimenti l'Italia soffoca. E su questo mi sembra ci sia una volontà comune".



E dopo aver sottolineato che "si sta parlando di temi, non di nomi, non di cognomi, non di ministri. E di questo sono contento", ha spiegato: "Abbiamo parlato di conflitto di interessi? Di tutto. Senza voler punire nessuno, ma nessuno nemmeno nell'ambito dei 5 Stelle ha mai pensato a leggi punitive o restrittive che mettano a rischio l'economia, lo sviluppo o i posti di lavoro. E' un dibattito che non c'è mai stato". A chi gli chiedeva se in questo programma ci sarà dunque un intervento sul conflitto di interessi, ha risposto: "Stiamo lavorando anche a questo, anche se ovviamente non una delle mie priorità".

E' poi la volta di Di Maio. Il leader politico 5S lascia il Pirellone qualche minuto dopo Salvini. Prima, affida a una diretta Facebook la sintesi del vertice con il capo del Carroccio.

"Oggi è stata una giornata produttiva. Stiamo lavorando per il cambiamento dell'Italia" dice il leader M5s. Con la Lega "c'è un'intesa su tante cose, stiamo discutendo su alcune cose su cui non siamo d'accordo ed è anche normale che sia così" perché "restiamo due forze politiche alternative che stanno mettendo insieme temi in un contratto di governo"."Siamo in una fase in cui dobbiamo approfondire ancora il contratto. Domani ci sarà una nuova fase e cercheremo di portare a termine il più possibile il lavoro in modo che la prossima settimana si possa portare a termine un lavoro il più possibile compiuto" continua Di Maio su Fb."Il lavoro sul contratto di governo sta procedendo bene. La discussione va avanti e ci sono ampi punti di convergenza. Non abbiamo parlato di nomi" dice poi ai giornalisti che lo aspettano davanti al Pirellone.Sul contratto di governo, aggiunge, "dobbiamo acquisire il miglior risultato, altrimenti non ha senso andare al governo" ma "vedrete che presto sarà possibile vedere un governo che potrà cambiare veramente le cose per gli italiani".