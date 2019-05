Di Maio: "Abuso ufficio? Governo avanti ma meno stronzate" Governo, Salvini: dopo Europee non chiederò poltrone ma flat tax e stop ad abuso d'ufficio Nuovo scontro Lega-M5s sulla cancellazione dell'abuso d'ufficio. Il sottosegretario Giorgetti: "Clima come quello precedente al governo Monti"

"Io chiedo il voto per cambiare l 'Europa, non chiedo mezza poltrona in più. Certo se la Lega sarà il primo partito in Italia e in Europa" la flat tax "saràla priorità". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Radio anch'io' il programma di Radio 1 Rai rispondendo a chi gli chiedeva se la sua intenzione fosse quella di un rimpasto dopo il voto. La priorità, ha ribadito, "è abbassare le tasse come c'è scritto nel contratto di governo, una tassa unica per le famiglie e leimprese che è l'unico modo per far correre l'Italia".Dopo le elezioni Europee bisogna abbassare le tasse come c'e' nel contratto di governo". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io su Radio Uno. "Nessuno e' mai riuscito a fare una tassa unica per imprese e famiglie al 15% - ha detto il ministro - e invece l'unico modo per far correre Italia e' creare lavoro stabile e siccome il lavoro lo creano le imprese bisogna abbassare le tasse alle imprese".Ma è su un altro tema che si accende un nuovo scontro all'interno della maggioranza giallo-verde: l'abuso d'ufficio. "Io voglio scommettere sulla buona fede degli italiani, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindaci. Abbiamo una burocrazia e una paura di firmare atti, aprire cantieri e sistemare scuole, ospedali. Assolutamente", ha detto il vicepremier leghista parlando della sua intenzione di abolire l'abuso d'ufficio. "Bisogna togliere burocrazia, togliere vincoli, fare, liberare. Se per paura che qualcuno rubi blocchiamo tutto e allora mettiamo il cartello affittasi ai confini dell'Italia e ci offriamo alla prima multinazionale cinese che arriva. Se uno ruba e lo becco, lo metto in galera e se ruba da pubblico ufficiale si prende il doppio della pena ma non possiamo per presunzione di colpevolezza bloccare tutto", ha detto.L'abuso di ufficio "è un reato in cui cade spesso chi amministra, è vero, ma se un sindaco agisce onestamente non ha nulla da temere. Non è togliendo un reato che sistemi le cose. Il prossimo passo quale sarà? Che per evitare di far dimettere un sottosegretario togliamo il reato di corruzione? Sia chiara una cosa, per noi il governo va avanti, ma a un patto: più lavoro e meno stronzate!". Lo scrive, su Facebook, Luigi Di Maio. Voler togliere questo reato "è forse un modo per chiedere il voto ai condannati o per salvare qualche amico governatore?", attacca."In giugno verrà la grandine. E i più deboli ed esangui saranno i primi a cadere...C'è un clima come quello appena prima dell'arrivo del governo Monti...".Lo dice Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, in un colloquio al 'Corsera'.