Verso l'esecutivo Governo, Salvini incontra Di Maio: "Chiuso accordo su premier e squadra di governo" Il Quirinale domani convocherà per il pomeriggio i gruppi di Lega e Movimento Cinque stelle

Un ministro francese “avverte” il futuro governo: non cambiate niente, o saranno problemi.

Altra inaccettabile invasione di campo.

Non ho chiesto voti e fiducia per continuare sulla via della povertà, della precarietà e dell’immigrazione: prima gli italiani! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 20 maggio 2018

A Fiumicino in uno dei gazebo allestiti dalla Lega per votare sul contratto Matteo Salvini ha annunciato che, nell'incontro di questa mattina con Di Maio è stato raggiunto l'accordo sul nome del premier e dei ministri. "Abbiamo scelto un nome equilibrato che soddisfa noi e loro", ha detto Salvini.Il Quirinale domani mattina convocherà i gruppi di Lega e Movimento Cinque stelle. Le due delegazioni potrebbero salire al Colle domani pomeriggio per l'incontro con il presidente Sergio Mattarella."Abbiamo chiuso sul premier e sui ministri. Il nome lo daremo a Mattarella. Non saremo né io né Di Maio. Nessuno ponga veti", ha detto il leader della Lega. Aggiungendo che quello del premier "è un bel nome, come sono bei nomi quella della squadra di governo che abbiamo in testa". "I nomi e i cognomi li facciamo al presidente della Repubblica, per rispetto e perché così prevede la Costituzione", ha spiegato Salvini."Siamo tutti politici. Chiunque si occupa della cosa pubblica è un politico con la 'P' maiuscola, anche se non è mai stato parlamentare" spiega il segretario della Lega a chi gli chiede chi sarà il futuro premier.A proposito dei ministri Salvini dice che "è possibile che nel Governo ci siano persone che mai nella loro vita hanno votato Lega o M5s". E annuncia due novità: "Un ministero per Famiglie e Disabilità e un ministero per il Turismo".Sul pressing di questi giorni verso Fratelli d'Italia, ammette: "Mi piacerebbe" il loro ingresso in un governo di cambiamento, ma " non facciamo violenza a nessuno".Con i giornalisti Salvini parla anche dei rapporti con l'estero. "L'Italia rimarrà nell'Alleanza Atlantica e migliorerà i propri rapporti con la Russia", dice. Per quanto riguarda l'Europa, in caso l'Ue non conceda flessibilità "andremo a trattare, noi non siamo la Grecia, abbiamo un potere contrattuale, una forza economica maggiore di altri Paesi"."La Francia si occupi della Francia. Oggi c'è l'ennesimo intervento contro il libero voto degli italiani. Se ci chiedono di fare cio' che facevano i Governi precedenti, sappiano che faremo il contrario", afferma il leeder della Lega, Matteo Salvini, sull'intervento odierno del ministro dell'Economia francese."Un ministro francese 'avverte' il futuro governo: non cambiate niente, o saranno problemi. Altra inaccettabile invasione di campo. Non ho chiesto voti e fiducia per continuare sulla via della povertà, della precarietà e dell'immigrazione: prima gli italiani!" aveva scritto su su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini, replicando al ministro dell'Economia francese Le Maire. Il ministro francese aveva avvertito: la stabilità dell'area Euro sarà "minacciata" se il nuovo governo italiano non rispetterà gli impegni su debito e deficit.