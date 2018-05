Governo, Telegraph: Se continua così Italexit prima di Brexit Ad azzardare questa previsione il giornale euroscettico e filo-conservatore britannico

The way things are going, Italy could be out of the European Union before Britain. My column on Italy's political roadcrash https://t.co/M0MnncuvOs via @telebusiness — jeremy warner (@JeremyWarnerUK) 30 maggio 2018

Nessuno "sa come andrà a finire", ma se continua così "l'Italia potrebbe ritrovarsi fuori dall'Ue prima della Gran Bretagna". Ad azzardare questa previsione oggi il giornale euroscettico e filo-conservatore britannico Daily Telegraph in un commento affidato a Jeremy Warner.Nella sua analisi, tuttavia, Warner avverte che non si tratterebbe di una buona notizia nemmeno per i 'brexiteers' d'oltremanica. Perché l'ipotetica uscita dall'Italia rischierebbe d'essere frutto, a suo parere, di "una confluenza incendiaria di forze politiche, finanziarie ed economiche" in grado di esprimere un pericolo mai visto prima per la sopravvivenza dell'euro, ma anche per la stabilità europea e globale.Nel commento vengono criticate come irrealistiche le ricette dei "partiti populisti". Ma vengono denunciate anche "le elite liberali", colpevoli di "essersi tirate addosso questa calamità con il rifiuto di ascoltare" chi indicava i loro errori e di introdurre "le riforme" necessarie.