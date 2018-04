Consultazioni Governo. Toti: accordo M5S-centro destra possibile. Toninelli risponde: interlocutori sono Lega e Pd Dal voto non è uscita una maggioranza e dalle consultazioni non sono emerse intese, servirà un nuovo giro la prossima settimana. Mattarella sintetizza così gli incontri con i partiti per la formazione del governo e sollecita le forze politiche a trovare convergenze. Di Maio chiude a Fi e propone un contratto con Lega o Pd. Secondo il forzista Toti è possibile trovare un programma minimo di Governo tra centrodestra e M5S. Il dem Delrio dice no ad un accordo con i Cinque stelle, 'sarebbe trasformismo'

"Nel dire non voglio un Governo fatto di invidia sociale, odio e pauperismo, il presidente Berlusconi ha messo un punto sul programma, credo che nessuno nel centrodestra possa dissentire". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, consigliere politico di Silvio Berlusconi, stamani a 'Circo Massimo' su Radio Capital."Il centrodestra ha preso più voti e i 5 stelle se vogliono partecipare allo sforzo dovranno in qualche modo adeguarsi. -sottolinea Toti - Le parole di Berlusconi erano certamente un riferimento al M5S, ma non in senso di non voler collaborare dal punto di vista numerico o programmatico, ma segnare il punto: si parte dall'incarico a Salvini se Mattarella vorrà darglielo"."I pronostici della vigilia delle consultazioni sono stati ampiamente rispettati, che la prima tornata non fosse risolutiva penso che lo sapessero tutti gli osservatori", aggiunge.con la buona volontà, il dialogo sugli incarichi istituzionali è stata una prova che induce un po' di ottimismo, ma non è facile e non so neanche quanto possa durare" ha affermato Toti."Che Di Maio dica 'non faccio alleanze con qualcuno' fa parte della narrazione necessaria a fare digerire al proprio mondo la necessità di dialogare con qualcuno. - commenta Toti - L'accordo quale che sia tra le forze politiche è una dolorosa necessità frutto di una legge elettorale sbagliata con un ritorno al proporzionale che ha portato indietro il Paese"."Una sorta di Governo che traghetti il Paese a fare una nuova legge elettorale, a sterilizzare le clausole di salvaguardia, credo che Mattarella dovrà metterlo in piedi, - prevede Toti - potrebbe durare uno-due anni, la darei molto alta come possibilità. Un governo di coalizione centrodestra-M5S che dura cinque anni non è facile, è abbastanza lontano"."Gli interlocutori sono la Lega e il Partito Democratico e ci interessano i contenuti. Forza Italia è Berlusconi. Penso che (in Forza Italia ndr) potrebbero fare un grande sforzo di responsabilità e permettere a Salvini di far eun governo di cambiamento, insieme al Movimento Cinque Stelle". Replica così - questa mattina ad Agorà su RaiTre - DaniloToninelli, capogruppo al Senato del Movimento Cinque Stelle, alle dichiarazioni di Giovanni Toti (FI) sulla possibilità di trovare un programma minimo di governo tra centrodestra e M5S.