Governo Tria lavora alla flat tax "secondo spazi di bilancio". Scontro Lega-M5S Salvini: "O il problema sono io o è Tria. La Lega sta al governo se possiamo tagliare le tasse". Di Maio: "La flat tax per me è ancora un mistero"

Dopo una giornata di tregua apparente, con il faccia a faccia chiarificatore a Palazzo Chigi, la maggioranza di governo torna a fibrillare sulla questione flat tax e riforma fiscale. Ad aprire le danze è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che di prima mattina ai microfoni di Radio24 attacca il ministro dell'Economia: "Se Tria dice che quest'anno non se ne parla del taglio delle tasse, o il problema sono io o è Tria. Se qualcuno ha dubbi o paure, basta dirlo ma allora quel qualcuno è fuori posto, o sono io o qualcun altro". Per poi aggiungere: "La Lega sta al governo se possiamo tagliare le tasse per tanti italiani. Stare al governo per il gusto di starci non mi interessa". Il messaggio è chiaro ed è diretto anche al premier Giuseppe Conte e all'alleato M5S. "Quanti governi ci sono? Uno, ma poi ci sono due forze con idee diverse. Mi pare evidente. Sulla Tav la Lega è a favore e M5s contro- dice Salvini - Sulla flat tax la Lega è a favore e ho scoperto che Tria e Conte ha dei dubbi". Il leader leghista lo definisce un nodo da sciogliere.Ma un nodo da sciogliere lo è anche per Luigi Di Maio che replica alle parole del collega con una punzecchiatura, sottolineando come al momento non ci sia alcuna certezza sulle coperture. La flat tax "per me è ancora un mistero, ancora non ho visto le coperture, anche la flat tax volontaria di cui si parlava ieri non ho capito cosa significa" ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico."Quello che stiamo facendo è muoverci in questa direzione, una flat tax che significa semplificazione di aliquote e, quanto più possibile, riduzione della pressione fiscale su questa fascia di redditi", quella dei ceti medi, ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria alle parti sociali secondo quanto viene riferito da chi ha partecipato agli incontri ieri. "Ovviamente - ha precisato Tria - questo dipende anche dalle scelte tra le varie fonti di gettito fiscale perché si può agire più su una cosa o più su un'altra".La riforma fiscale, ha poi precisato il ministro, dovrà essere fatta "con progressività di attuazione, secondo gli spazi fiscali che si creano, questo implica che parta in modo semplice e possa essere corretta a favore di una minore pressione fiscale progressivamente e facilmente". Tria ha poi spiegato che "i criteri dovrebbero essere quelli di vedere efficienza, impatto sulla crescita e anche una forma diequità fiscale" dell'intervento.