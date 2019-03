Governo, Zingaretti: Tria conferma che il Paese è paralizzato

"È l'ennesima conferma che le divisioni, ormai su tutto, di questo governo stanno paralizzando l'Italia e gli effetti li pagano gli italiani".Così a margine di un'iniziativa a Roma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in merito alle dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla crescita."Non c'è più una politica economica, per lo sviluppo, e non parliamo della politica estera - ha aggiunto - quindi la situazione ogni giorno si aggrava. Noi siamo anche disponibili a un confronto per riaccendere i motori del Paese perché così non si può andare avanti. Le nostre proposte? Abbiamo detto da subito - ha risposto il presidente della Regione Lazio - che siamo disponibili a collaborare per riaprire la stagione dei cantieri, aprire una grande vicenda salariale, ma soprattutto riconquistare quella credibilità che permetta al costo del denaro e allo spread di tornare a livelli accettabili. Il paese sta morendo perché questo governo sta perdendo la credibilità. È questo il vero problema".