Il rebus della crisi Governo, a Palazzo Chigi incontro Di Maio-Zingaretti. Torna l'ipotesi di un Conte bis

Sembra in dirittura d'arrivo l'accordo fra Movimento 5 stelle e Partito democratico per la formazione di una nuova maggioranza di governo. E' quanto si apprende da autorevoli fonti parlamentari: la breve durata dell'incontro a Palazzo Chigi tra il leader pentastellato Luigi Di Maio e il segretario democratico Nicola Zingaretti sarebbe dovuta al fatto che quest'ultimo deve aggiornare il suo gruppo dirigente al Nazareno sul colloquio. L'incontro potrebbe quindi avere una seconda fase nella stessa giornata di oggi.



Secondo le stesse fonti è caduta la pregiudiziale della "discontinuità" che finora aveva spinto il Pd a rifiutare l'ipotesi di una riproposizione di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio del nuovo esecutivo.

Domani pomeriggio al via le consultazioni al Quirinale.



"Bisogna ascoltarsi a vicenda", aveva detto in mattinata Zingaretti che torna a sottolineare: serve discontinuità. Al Nazareno riunione dei vertici dem. "Siamo pronti a lavorare sui contenuti, non vediamo l'ora di parlare di quello che l'Italia ha bisogno. Non ci sono veti", dice il capogruppo dem Andrea Marcucci uscendo dal Nazareno.



Vertice del M5S

Si è svolto in una casa romana privata dove ha sede un ufficio che ha anche funzioni di succursale capitolina della Casaleggio associati, in via Paola a Roma, la riunione dei vertici del Movimento 5 stelle. Presenti il leader politico, Luigi Di Maio, il presidente della Camera, Roberto Fico, la vice presidente del Senato, Paola Taverna, i capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva. Partecipano anche Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista, il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vito Crimi. Assente, per ora, il fondatore del Movimento, Beppe Grillo. Al termine, nessuna dichiarazione. L'incontro si è svolto alla vigilia del secondo giro di consultazioni al Quirinale. Domani i gruppi parlamentari M5s si riuniranno alle 19.

Verso consultazione iscritti M5s su Rousseau

Il M5s sarebbe intenzionato a verificare sulla sua piattaforma Rousseau l'opinione degli iscritti al Movimento riguardo l'ipotesi di governo con il Pd. E' quanto si apprende in ambienti del Movimento. La data della consultazione tuttavia non sarebbe stata ancora fissata.



Zingaretti: "Serve governo di svolta"

"Sono e rimango convinto che serva un governo per questo paese, un governo di svolta", aveva detto in precedenza il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Voglio difendere l'Italia dai rischi che corre - ha aggiunto il segretario -, che vuol dire anche difendere le idee, la dignità i valori e la forza del Pd. Bisogna ascoltarsi a vicenda, le ragioni degli uni e degli altri e mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di farlo, finora non era avvenuto". Servono "elementi di discontinuità sia sui contenuti sia su una squadra da costruire", ribadisce Zingaretti.



Direzione Pd domani alle 18

La direzione nazionale del Pd è stata convocata per domani. L'orario, che è stato fissato alle 18, potrebbe subire cambiamenti sulla base dell'evoluzione della situazione politica.



Consultazioni al via domani pomeriggio

Nel pomeriggio l'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica ha comunicato il calendario delle consultazioni. Martedì 27 agosto: il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente. ORE 16.00 Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati ORE 17.00 Presidente della Camera, Roberto Fico ORE 18.20 Gruppo Misto del Senato ORE 18.40 Gruppo Misto della Camera



Mercoledì 28 agosto: ORE 10.00 Gruppo parlamentare "Per le Autonomie" (Svp-Patt,Uv)" del Senato ORE 10.30 Gruppo parlamentare di LeU della Camera ORE 11.00 Gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia ORE 16.00 Gruppi parlamentari del Pd ORE 17.00 Gruppi parlamentari di Forza Italia ORE 18.00 Gruppi parlamentari della Lega ORE 19.00 Gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle.