Sul blog dei 5Stelle il testo definitivo Governo, il contratto c'è: al via voto online degli iscritti M5S. Di Maio: "Se date l'ok lo firmo" Nel weekend i due leader politici dovrebbero vedersi di nuovo per trovare il nome di chi dovrebbe guidare il nuovo esecutivo. Intanto - come annunciato nelle scorse settimane - gli iscritti del Movimento possono votare l'accordo sulla piattaforma Rousseau. Avranno tempo fino alle 20 di questa sera. Il via alle 10

L'accordo sul contratto di governo - dopo 70 giorni di trattative intense - è finalmente arrivato. Ora si passa alla scelta del premier. E qui la strada si fa in salita. Lega e M5s infatti faticano a trovare un nome unico da presentare - con molta probabilità lunedì - a Sergio Mattarella e far partire così il nuovo nuovo esecutivo. Nelle prossime ore sono previste una serie di telefonate tra Salvini e Di Maio, in attesa del nuovo confronto per arrivare al Colle con il contratto in tasca e il nome di chi lo guida.Luigi Di Maio intanto dal blog dele Stelle annuncia - come era stato anticipato nelle scorse settimane - che gli iscritti al Movimento possono votare l'accordo di governo raggiunto sulla piattaforma Rousseau. Il via alle 10. Si chiuderà alle 20. Il leader dei 5Stelle avverte: "se darete l'ok, lo firmerò".Sul blog è stato pubblicato il testo definitivo del contratto di governo. Sono 52 le pagine totali, che spaziano su 30 punti tematici, dal funzionamento del governo al conflitto di interessi, debito pubblico, flat tax, immigrazione e pensioni, Sud.

I punti dell'accordo si possono trovare anche sul sito legasalvinipremier.it. Il leader della Lega attacca: "basta bugie di giornali e tv", ecco il contratto. E avverte: "comunque vada, lunedì saremo da Mattarella".

L'accordo sul premier dunque continua a sfuggire a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il capo politico del Movimento 5 stelle parla di "passi avanti", ma il leader della Lega frena: "Lunedì o si chiude oppure abbiamo fatto un enorme lavoro, in pochissimo tempo, del quale qualcuno ci sarà grato, ce l'abbiamo messa tutta. E la parola tornerà al presidente Mattarella. Altro tempo non ne vogliamo portare via", dice Salvini nel corso di un appuntamento elettorale ad Aosta. "Sono ottimista per natura ma bisogna essere anche realisti. Ci sono scelte che dipendono da noi e altre scelte che dipendono da altri".Il premier? "Né io né Di Maio", dice Matteo Salvini ad Aosta a RaiNews24. "Per me sarebbe stato un onore rappresentare e prendere per mano il Paese ma i numeri sono numeri e stiamo trovando la persona più adatta a mettere d'accordo i milioni di italiani che ci hanno dato fiducia".Dopo aver sciolto i nodi sul contratto di governo, Di Maio e Salvini si sono lasciati con la promessa di sentirsi al telefono e rivedersi presto per risolvere la questione della premiership. Poi hanno entrambi lasciato Roma nel pomeriggio per impegni elettorali a Monsa e ad Aosta. Di Maio da Milano arriverà nel pomeriggio ad Aosta. Anche Salvini oggi sarà nel capoluogo lombardo, dove alle 14 presiederà il consiglio federale della Lega per fare il punto della situazione. Non è escluso, quindi, che i due possano tornare a vedersi.Di nomi per il premier ne sono già circolati molti. Quello che sembra acquistare concretezza è il nome dell'ex direttore di 'Sky tg24' e oggi parlamentare pentastellato, Emilio Carelli, non sgradito alla destra e a Berlusconi. Carelli ha fatto sapere di essere disponibile.Malumore tra gli alleati del leader leghista. Dopo vari esponenti di Forza Italia, Antonio Tajani in testa, anche Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia invita il leader della Lega a ripensarci e di fare pressing per cercare di avere un governo di centrodestra. Faccio un appello a Matteo Salvini: sei sicuro che non sia il caso di tornare a chiedere con forza e convinzione l'incarico al centrodestra piuttosto che lanciarsi in una avventura con il M5s?".Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, torna ad ammonire Salvini dopo che ha deciso di provare a formare il nuovo esecutivo con i 5 stelle: "Forza Italia si collocherà all'opposizione del governo Lega-M5s e sarà la sentinella dei cittadini in Parlamento - Valuteremo senza pregiudizio, con senso di responsabilità e nell'interesse del Paese, i provvedimenti di volta in volta. Voteremo sì ad una vera flat tax, voteremo no al reddito di cittadinanza che scassa i conti pubblici e rappresenta un vero e proprio sussidio di Stato", dice Gelmini."Il nuovo regime fiscale si caratterizza come segue: due aliquote fisse al 15% e al 20% per persone fisiche, partite Iva, imprese e famiglie; per le famiglie è prevista una deduzione fissa di 3.000,00 euro sulla base del reddito familiare. La finalità è quella di non arrecare alcun svantaggio alle classi a basso reddito, per le quali resta confermato il principio della 'no tax area', nonché in generale di non arrecare alcun trattamento fiscale penalizzante rispetto all’attuale regime fiscale. Una maggiore equità fiscale, dunque, a favore di tutti i contribuenti: famiglie e imprese". Lo si legge nel contratto di governo tra M5S e Lega nel capitolo relativo al fisco.È necessario altresì rifondare il rapporto tra Stato e contribuenti - si legge nel contratto - rivedendo i principi e i criteri che regolano l’agire dell’amministrazione finanziaria. Buona fede e reciproca collaborazione tra le parti saranno i capisaldi del nuovo percorso che si intende avviare, incentrato: sul contraddittorio anticipato con il contribuente, da erigere a principio generale cardine dell’ordinamento giuridico tributario; sull’abolizione dell’inversione dell’onere della prova, da porre sempre a carico dell’amministrazione finanziaria, con l’esclusione del ricorso a strumenti presuntivi di determinazione del reddito nei casi di piena e comprovata regolarità fiscale del contribuente; sulla riduzione dei tempi di accertamento nei casi di attiva e costante collaborazione del contribuente nell’assolvimento degli adempimenti contabili e di versamento; sulla semplificazione degli adempimenti contabili per la creazione di un fisco digitale, in linea con i più innovativi strumenti di elaborazione e comunicazione dati; sul principio generale della responsabilità diretta dall’amministrazione finanziaria per danni cagionati da attività illegittima (in fase di accertamento e riscossione)".Confermati nel contratto di governo tra M5S e Lega il reddito di cittadinanza, punto cardine dei 5 Stelle. "L’ammontare dell’erogazione - si legge - è stabilito in base alla soglia di rischio di povertà calcolata sia per il reddito che per il patrimonio. L’ammontare è fissato in 780 euro mensili per persona singola, parametrato sulla base della scala Ocse per nuclei familiari più numerosi. Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, l’erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di lavoro provenienti dai centri dell’impiego (massimo tre proposte nell’arco temporale di due anni), con decadenza dal beneficio in caso di rifiuto allo svolgimento dell’attività lavorativa richiesta". Previsto un investimento di 2 miliardi di euro per la riorganizzazione e il potenziamento dei centri per l’impiego. Spazio anche agli anziani: "È necessario assegnare una pensione di cittadinanza - si legge - a chi vive sotto la soglia minima di povertà. La nostra proposta è rappresentata da un’integrazione per un pensionato che ha un assegno inferiore ai 780 euro mensili, secondo i medesimi parametri previsti per il reddito di cittadinanza". "Andrà avviato un dialogo nelle sedi comunitarie - scrivono M5S e Lega - al fine di applicare il provvedimento A8-0292/2017 approvato dal Parlamento europeo lo scorso 6 ottobre 2017, che garantirebbe l'utilizzo del 20% della dotazione complessiva del Fondo sociale europeo (Fse) per istituire un reddito di cittadinanza anche in Italia (unico Paese europeo oltre la Grecia a non prevedere tale misura), anche invitando la Commissione europea a monitorare specificamente l'utilizzo del Fse per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale"."Occorre provvedere all’abolizione degli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma delle pensioni cd. Fornero, stanziando 5 miliardi per agevolare l’uscita dal mercato del lavoro delle categorie a oggi escluse. Daremo fin da subito la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con l’obiettivo di consentire il raggiungimento dell’età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti". Lo si legge nel contratto di governo tra M5S e Lega nel capitolo relativo alle pensioni. "Prorogheremo la misura sperimentale 'opzione donna' - aggiungono - che permette alle lavoratrici con 57-58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza subito, optando in toto per il regime contributivo. Prorogheremo tale misura sperimentale, utilizzando le risorse disponibili".