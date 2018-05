Sul blog dei 5Stelle il testo definitivo Governo, c'è il contratto: ok del consiglio federale della Lega, al via voto online iscritti M5S Gli iscritti del Movimento si potranno esprimere sull'accordo fino alle 20 di questa sera, il popolo leghista deve attendere invece i gazebo previsti nel week end. Continua, intanto, la pressione su Piazza Affari e sullo spread

L'accordo sul contratto di governo - dopo 70 giorni di trattative intense - è finalmente arrivato. In attesa dei gazebo previsti per il week end, nei quali iscritti del Carroccio e non potranno esprimersi sull'accordo, il Consiglio Federale della Lega ha sostanzialmente condiviso la linea del documento messo a punto con il Movimento 5 Stelle. Nella riunione non c'è stata una votazione formale, ma diversi partecipanti hanno comunque sottolineato con le loro "diverse sensibilità" le loro aspettative politiche in un "clima disteso e positivo", ha detto il responsabile comunicazione del partito, Alessandro Morelli.

Per gli iscritti al Movimento, invece, è possibile esprimersi sulla piattaforma Rousseau fino alle 20 di questa sera. Sul blog dei 5S è pubblicato il testo definitivo del contratto di governo. Sono 52 le pagine totali, che spaziano su 30 punti tematici, dal funzionamento del governo al conflitto di interessi, debito pubblico, flat tax, immigrazione e pensioni, Sud. "Se date l'ok firmo (il contratto)" ha fatto subito sapere Luigi Di Maio.

I punti dell'accordo si possono trovare anche sul sito legasalvinipremier.it. "Basta bugie di giornali e tv" scrive Matteo Salvini, "ecco il contratto". E avverte: "Comunque vada, lunedì saremo da Mattarella".

Continua intanto la pressione su Piazza Affari e sullo spread dopo la chiusura del contratto di governo Lega-M5S. Lo spread tra Btp e Bund si amplia ancora e raggiunge i 164 punti base, aggiornando i massimi da inizio anno. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,22%

Ora la scelta del premier

E qui la strada si fa in salita. Lega e M5s infatti faticano a trovare un nome unico da presentare - con molta probabilità lunedì - a Sergio Mattarella e far partire così il nuovo nuovo esecutivo. Nelle prossime ore sono previste una serie di telefonate tra Salvini e Di Maio, in attesa del nuovo confronto per arrivare al Colle con il contratto in tasca e il nome di chi lo guida.

Salvini: "Né io né Di Maio premier"

Il premier? "Né io né Di Maio", dice Matteo Salvini ad Aosta a RaiNews24. "Per me sarebbe stato un onore rappresentare e prendere per mano il Paese ma i numeri sono numeri e stiamo trovando la persona più adatta a mettere d'accordo i milioni di italiani che ci hanno dato fiducia".

Di nomi per il premier ne sono già circolati molti. Quello che sembra acquistare concretezza è il nome dell'ex direttore di 'Sky tg24' e oggi parlamentare pentastellato, Emilio Carelli, non sgradito alla destra e a Berlusconi. Carelli ha fatto sapere di essere disponibile.Malumore tra gli alleati del leader leghista. Dopo vari esponenti di Forza Italia, Antonio Tajani in testa, anche Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia invita il leader della Lega a ripensarci e di fare pressing per cercare di avere un governo di centrodestra. Faccio un appello a Matteo Salvini: sei sicuro che non sia il caso di tornare a chiedere con forza e convinzione l'incarico al centrodestra piuttosto che lanciarsi in una avventura con il M5s?".Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, torna ad ammonire Salvini dopo che ha deciso di provare a formare il nuovo esecutivo con i 5 stelle: "Forza Italia si collocherà all'opposizione del governo Lega-M5s e sarà la sentinella dei cittadini in Parlamento - Valuteremo senza pregiudizio, con senso di responsabilità e nell'interesse del Paese, i provvedimenti di volta in volta. Voteremo sì ad una vera flat tax, voteremo no al reddito di cittadinanza che scassa i conti pubblici e rappresenta un vero e proprio sussidio di Stato", dice Gelmini.