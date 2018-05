Nella Sala dei Busti di Montecitorio Governo, dalle 12 le consultazioni. Ecco gli appuntamenti del premier incaricato Giuseppe Conte È il giorno delle consultazioni alla Camera del premier incaricato Giuseppe Conte. Mattarella gli ha conferito ieri l'incarico di formare il governo e Conte ha accettato con riserva, confermando la vocazione europea dell'Italia e affermando che sarà 'l'avvocato difensore degli italiani'

Questo il calendario delle consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, diffuso dall'ufficio stampa della Camera (dove, come consuetudine, si terranno, nella Sala dei busti di Montecitorio):- ore 12 componente del gruppo Misto Camera "Europa-Centro Democratico"; componente del gruppo Misto Senato "Più Europa con Emma Bonino"- ore 12.20 componente del gruppo Misto Camera "Civica Popolare -AP-PSI-Area Civica"- ore 12.40 componente del gruppo Misto Camera "Minoranze Linguistiche" che ha optato per la consultazione congiunta con il gruppo per le Autonomie del Senato- ore 13 componente del gruppo Misto Camera "Noi con l'Italia-USEI"- ore 13.20 componente del gruppo Misto Camera "MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero; componente del gruppo Misto Senato "PSI-MAIE"- ore 13.40 gruppo Misto del Senato- ore 15 gruppo "Per le Autonomie (SVP-PATT,UV)" del Senato; componente del gruppo Misto Camera "Minoranze Linguistiche"- ore 15.40 gruppo "Liberi e Uguali" della Camera; senatori gruppo Misto Senato "Liberi e Uguali"- ore 16.20 gruppi "Fratelli d'Italia" del Senato e della Camera- ore 17 gruppi "Partito Democratico" del Senato e della Camera- ore 17.40 gruppi "Forza Italia-Berlusconi Presidente" del Senato e della Camera- ore 18.20 gruppi "Lega - Salvini Premier" del Senato e della Camera- ore 19 gruppi "Movimento 5 Stelle" del Senato e della Camera