Governo, il Corriere della Sera: "Federico Arata assunto a Palazzo Chigi da Giorgetti" E' figlio dell'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione insieme al sottosegretario leghista ai Trasporti Armando Siri. M5S chiede spiegazioni, la Lega: "Persona preparata"

Federico Arata, il figlio dell'imprenditore Paolo, indagato con il sottosegretario Armando Siri è stato assunto a palazzo Chigi dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Il contratto è stato firmato con il Dipartimento programmazione economica. È stato appena registrato dalla Corte dei conti. Lo scrive il Corriere della Sera.

M5S: Salvini chiarisca

"Se quanto riportato dal Corriere della Sera corrispondesse al vero circa l'assunzione di Federico Arata, figlio dell'imprenditore-faccendiere Paolo, da parte del Sottosegretario Giancarlo Giorgetti a Palazzo Chigi, allora ci troveremmo di fronte a un vero e proprio caso. La domanda che, per una questione di opportunità politica, ci poniamo, è se Salvini fosse a conoscenza di tutto questo. Ci auguriamo e confidiamo che il leader della Lega sappia fornire quanto prima elementi utili a chiarire ogni aspetto. Non solo al M5S, con cui condivide un impegno attraverso il contratto di governo, ma anche ai cittadini". Lo dice il M5S in una nota.

La Lega: no a polemiche, Federico Arata persona preparata

"Parlamentari e ministri della Lega continuano a lavorare anche in questi giorni di festa. Non rispondono a polemiche e insulti che si sgonfieranno nell'arco di qualche ora. Federico Arata è persona preparata. Alleghiamo curriculum" sottolineano fonti qualificate della Lega con una nota.