Cresce lo scontro con Bruxelles Governo, leader dei Popolari europei Manfred Weber avverte l'Italia: "State giocando con il fuoco"

"Das ist ein Spiel mit dem Feuer", tradotto: state giocando col fuoco. Manfred Weber, capogruppo del Ppe al Parlamento europeo e membro della Csu bavarese mette in guardia Lega e Movimento 5 Stelle. "L'Italia è pesantemente indebitata", ha ricordato Weber in una dichiarazione ai media tedeschi, avvertendo che "azioni irrazionali o populiste potrebbero provocare una nuova crisi dell'euro" e facendo appello a rimanere "nei confini della ragione".Weber ha comunque riconosciuto che bisogna "dare una possibilità" alla nuova coalizione di governo italiana "perché rispettiamo i risultati elettorali". Il capogruppo dei Popolari europei si è detto convinto che le formazioni populiste saranno costrette a scendere a compromessi perché "nella vita di tutti i giorni non c'è altra alternativa che lavorare a stretto contatto e in collaborazione con i nostri vicini in Europa".