Quirinale Governo, mandato esplorativo a Roberto Fico per verificare intesa M5s-Pd Fico: "Partirò subito dai temi e dal programma nell'interesse del Paese". Il presidente della Camera dovrà riferire al capo dello Stato entro giovedì

Sergio Mattarella ha affidato al presidente della Camera, Roberto Fico, il compito di valutare la possibilità di una intesa di maggioranza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico per costituire il governo. Il presidente ha chiesto di riferire entro la giornata di giovedì. Lo ha reso noto o Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubblica."Ringrazio il presidente Mattarella per avermi affidato un mandato esplorativo. Penso si debba partire dai temi e dal programmaper l'interesse del Paese. Ed è quello che cercherò di fare da subito". Queste le parole del presidente della Camera subito dopo il colloquio con il capo dello Stato.Con l'incarico a Elisabetta Casellati (espressione della coalizione più votata) si è verificato se la maggioranza indicata come possibile da Matteo Salvini, leader di quella coalizione, avesse le gambe forti per far partire un governo, e la possibile maggioranza era centrodestra-M5s. Ma l'esito di questo sondaggio è stato un nulla di fatto. Ora il mandato esplorativo al Presidente della Camera è la strada più ovvia e speculare per far fare alla terza carica dello Stato (espressione del partito più votato) un sondaggio che verifichi se l'opzione indicata dal Movimento 5 stelle possa portare a un governo.Il M5s ha dato due possibilità: o un'alleanza con la sola Lega o con il Pd. Finora il leader del Carroccio ha detto di voler tenere unito il centro-destra e di non avere nessuna intenzione di sciogliersi dall'abbraccio con Berlusconi per correre da solo incontro a Di Maio."Facciamo veloce, noi abbiamo le idee chiare e infine se ognuno scende dal piedistallo in una settimana daremo il governo agli italiani". Matteo Salvini ha rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, commentando l'esito delle elezioni in Molise. "Lo dico a Di Maio, lo dico da leader del centrodestra, mettiamoci al tavolo. Riforma delle pensioni, riforma del lavoro, riduzione delle tasse, blocco degli aumenti dell'Iva e delle accise, blocco e controllo dei confini e in qualche giorno si dà un governo che dura cinque anni a questo Paese. Se tutti scendono dal loro piedistallo e si parla di cose e non di nomi, non c'è problema. Il voto molisano ne è la rappresentazione evidente". Ha aggiunto Salvini."Dal Molise parte un segnale nazionale importante: il centrodestra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni ed il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli". Lo afferma Silvio Berlusconi, leaderdi Forza Italia commentando le elezioni in Molise."Si tratta - prosegue Berlusconi -di un successo davvero significativo. Avevo chiesto agli elettori del Molise un voto per dare un buon governo alla loro regione, per evitare una vittoria dei Cinque stelle che dopo i risultati delle politiche sembrava a portata di mano e per ribadire che il centro-destra è la prima area politica nel Paese. Tutti e tre questi risultati sono stati ottenuti. Prima di tutto - questo è il dato più importante - Donato Toma sarà un governatore autorevole che riuscirà a far ripartire il Molise e a fargli avere il peso che merita nei rapporti con Roma e con Bruxelles. Un grazie di cuore prima di tutto agli elettori Molisani per aver ascoltato il mio appello. Sono stato in Molise durante la campagna elettorale ed ho sentito intorno a me l'affetto, l'entusiasmo, la voglia di cambiamento dei molisani. Sono tornato dal Molise con la certezza che avremmo vinto. Dal Molise parte un segnale nazionale importante: il centro-destra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni ed il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli.Me"La schiacciante vittoria del centrodestra in Molise con il fondamentale contributo di Fdi, unico partito che cresce rispetto alle politiche, è un'altra indicazione chiara per il Presidente Mattarella: gli italiani vogliono un governo guidato dal centrodestra e con un programma di centrodestra. Complimenti e buon lavoro al neo governatore Donato Toma! Ora a testa bassa per strappare anche il Friuli Venezia Giulia alla sinistra". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.Di Maio presenta il contratto: 10 punti per il Paese Un decalogo per facilitare il dialogo con la Lega e il Partito Democratico e per "riportare l'Italia fuori dalla crisi economica, sociale e morale in cui è intrappolata da troppi anni" scrive il leader pentastellato."L'idea che si possa continuare a dialogare su due fronti - dice Ettore Rosato - dimostra il disinteresse assoluto del M5S al confronto con il Pd. Ribadisco inoltre che le distanze programmatiche e di impostazione politica tra il Pd e il M5S sono enormi: mi sembra quasi impossibile colmarle. Una cosa è dunque aprire a un confronto con M5S quando avrà chiuso il dialogo con la Lega, altra cosa è il risultato".