Governo: misure economiche per attuare la fase due del programma

Nel vertice del premier Giuseppe Conte con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è discusso delle misure economiche da attuare per "la fase due del programma di governo". Lo rendono noto fonti governative al termine del pranzo. La fase due era già stata preannunciata a gennaio a Milano dal presidente del Consiglio. Il premier dopo l'incontro è partito per Bruxelles, dove prenderà parte al vertice sulla Brexit.Nel pranzo "abbiamo parlato di come ridurre tasse e burocrazia. Molto positivamente. Sbloccare cantieri, aumentare le esportazioni, aiutare le imprese, meno tasse e meno burocrazia: è il lavoro che ci impegnerà nelle prossime settimane", ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, al termine dell'incontro. A chi gli domanda se il vertice è stato distensivo, "assolutamente", ha risposto."L'Iva non aumenta, non ci sono tasse sulla casa e non ci sono tasse sui risparmi": i soldi il governo li prenderà "dalla crescita" perché "siamo uno dei paesi migliori al mondo", ha ribadito Salvini dopo il vertice di governo a proposito dell'ipotesi relativa a un aumento dell'imposta sul valore aggiunto per finanziare la misura della flat tax.Sulla questione dellepoi Salvini precisa: "Contiamo di dare dare il via ai decreti attuativi" per i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie "il prima possibile".E spiega: "Abbiamo sentito ieri" le due associazioni contrarie alla proposta dal governo sui rimborsi: "Mi pare che all'Economia siano pronti, stiamo ragionando con chi ancora non è convinto". Salvini sottolinea che la norma non deve passare dal Cdm, perché mancano solo decreti attuativi e norme tecniche.