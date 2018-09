Storie russe Russia, il governo locale della Karačaj-Circassia indice una gara d’appalto per una squadra di troll Una "cyber ronda" che dovrà prendere di mira i social network dove, a insindacabile giudizio del ministero per le questioni etniche, comunicazioni di massa e stampa, circolano dati non veritieri

Il Ministero per le questioni etniche, comunicazioni di massa e stampa della Karačaj-Circassia, una repubblica caucasica che fa parte della Federazione Russa, ha indetto una gara d’appalto per “l’organizzazione di misure profilattiche in rete”.Secondo il regolamento imposto dal Ministero, il vincitore della gara, l’esecutore materiale, definito nel testo “cyber ronda”, dovrà pubblicare post e commenti in almeno tre social network, dove, secondo il committente (il ministero) “circolano dati non veritieri di carattere provocatorio che favoriscono l’istigazione ai conflitti interconfessionali e interetnici”. In pratica dei 'troll' pagati con i soldi pubblici.Il numero degli account “per condurre la contropropaganda” non deve essere inferiore a 9. Dal vincitore di gara si attendono almeno 75 post a settimana con almeno 100 parole per ciascuno. L’esecutore dovrà pubblicare i post entro 24 ore dalla richiesta e presentare il rapporto al committente entro un’ora dopo la pubblicazione. La somma di partenza è di 460 mila rubli (poco meno di 6 mila euro) e la durata è fino alla fine dell’anno.