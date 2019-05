Russia, vietato l’acquisto dei vini stranieri per enti pubblici e municipali

Condividi

Il governo russo, per sostenere l’industria vinicola nazionale, ha vietato l’acquisto dei vini importati, tra cui anche spumanti, liquori, vini liquorosi e fruttati, per enti pubblici e municipali.Il divieto riguarda soltanto acquisti pubblici e non riguarda il settore delle vendite come negozi, caffetterie e ristoranti.