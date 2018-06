Il nuovo esecutivo Governo, stasera Cdm su squadra viceministri e sottosegretari

E' in programma stasera alle 20:30 una riunione del Consiglio dei ministri. E' quanto confermano fonti governative. Il Cdm dovrebbe dare il via libera alla nomina dei 43 tra sottosegretari e vice ministri che completano la squadra di governo.La partita riguarda 43 nomine che dovrebbero essere così spartite: 15 sottosegretari e tre vice ministri alla Lega; 20 sottosegretari e cinque vice ministri al M5s.La delega alle Telecomunicazioni, invece, dovrebbe rimanere al Mise, come ha ribadito lo stesso Luigi Di Maio, ieri in un 'post'. Così come quella ai Servizi dovrebbe restare in capo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. All'Economia dovrebbero andare, come vice, la pentastellata Laura Castelli e il leghista Massimo Garavaglia e come sottosegretario il deputato lombardo dei 5 stelle Stefano Buffagni.Al Viminale Matteo Salvini vuole il parlamentare canturino, ritenuto vicino a Giancarlo Giorgetti, Nicola Molteni. Mentre sarebbe destinata proprio al 'potente' sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti la delega al Cipe. Per gli Esteri si è fatto nei giorni scorsi il nome di Emanuela Del Re. Infine, tra i nomi avanzati dai leghisti vi sarebbe quello dell'ideologo della 'flat tax' Armando Siri come sottosegretario al Mise.