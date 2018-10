Sul tavolo le nomine Rai e Consob Governo, stasera Conte a cena con Di Maio e Salvini

Il premier Giuseppe Conte sarà a cena stasera con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E' quanto si apprende da fonti di governo che sottolineano come sia stato il capo dell'esecutivo ad invitare i due vicepremier all'incontro.Sul tavolo ci saranno tutti i nodi ancora in sospeso dopo la risoluzione dell'incidente sul decreto fiscale. A cominciare dalle nomine Rai: sui nomi dei direttori dei Tg della tv pubblica era stato raggiunto un accordo di massima la scorsa settimana ma è saltato tutto per il caos sul decreto fiscale. Da decidere anche il nuovo presidente della Consob dopo le dimissioni di Mario Nava.